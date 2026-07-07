Resmi olarak… Mısır’ın Al-Ahly kulübü ikinci transferini tamamladı

Mısır’ın Al-Ahly kulübü, yeni sezona hazırlık kapsamında bugün Salı günü yaz transfer dönemindeki ikinci transferini resmen tamamladı ve ENPPI’nin forveti Aktai Abdullah’ı 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Al-Ahly, günün erken saatlerinde ilk transferini de duyurmuş ve ENPPI oyuncusu Ali Mahmoud'u yine 5 yıllık sözleşmeyle "Kırmızı Kale"nin kadrosuna katmıştı.

Al-Ahly, resmi Facebook sayfası üzerinden taraftarlarına transferi duyururken şöyle dedi: “Hikaye ‘Titch’ten başlıyor… Aktai Abdullah, Yüzyılın Kulübü’nde.”

Al-Ahly, resmi açıklamasında şunları belirtti: “Kulüp, ENPPI’den gelen forvet Aktai Abdullah ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer bölümünden sorumlu Başkan Dr. Essam Serageldin, tüm mali ve idari işlemleri tamamladı.”

Al-Ahly, geçen sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyerek ligi üçüncü sırada tamamlamış ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamamıştı. Kulüp, yeni transferleriyle önümüzdeki sezon durumunu iyileştirmeyi ve taraftarlarıyla barışmayı hedefliyor.

Aktai Abdullah’ın, 2026 Dünya Kupası’na hazırlık amacıyla Mısır milli takımının ilk kadrosunda yer aldığı, ancak Amerika’ya gitmeden önce kadrodan çıkarıldığı belirtilmektedir.











