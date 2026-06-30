Resmi olarak... Milan, dev bir transferle Ramos'u kadrosuna kattı

İtalyan kulübü Milan, Portekizli milli forvet Gonzalo Ramos ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transferle “Rossoneri”nin önümüzdeki yıllarda hücum hattı güçlendirilecek. Portekizli yıldızın transfer bedeli, performans ve başarılara bağlı ek teşvikler ve primlerin yanı sıra 74 milyon avro sabit tutar olarak belirlendi.

20 Haziran 2001'de Olhao şehrinde doğan Ramos, futbol kariyerine Portekiz'in Olhanense ve Benfica kulüplerinin altyapılarında başladı; 2019'da profesyonel olarak ilk kez sahaya çıkmadan önce Benfica'nın kadrosunda yer aldı. Genç forvet, Benfica formasıyla 100'den fazla maça çıktı ve bu maçlarda 41 gol attı. Böylece Portekiz'in en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak öne çıktı ve takımın 2022-2023 sezonunda Portekiz Super Ligi şampiyonluğunu kazanmasına etkili bir katkı sağladı.

2023 yazında Portekizli yıldız, Fransız takımı Paris Saint-Germain’e transfer oldu ve Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde kariyerine devam etti. Fransız başkentinde geçirdiği süre boyunca Ramos, başarılar ve şampiyonluklarla dolu bir sicile imza attı; üç kez Fransa Ligi şampiyonluğu, iki kez Fransa Kupası ve üç kez Fransa Şampiyonlar Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca, iki kez Şampiyonlar Ligi, bir kez Avrupa Süper Kupası ve bir kez de Kıtalararası Kulüpler Kupası (Intercontinental) şampiyonluklarını kazanarak kıtasal zaferlerin tadını çıkardı; Paris formasıyla oynadığı 131 maçta 45 gol attı.

Uluslararası alanda ise Ramos, Kasım 2022’de ilk kez milli takımda forma giydiğinden beri Portekiz milli takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi; ülkesini iki Dünya Kupası turnuvasında temsil etti ve “Avrupa’nın Brezilya’sı” lakaplı takımın 2024-2025 sezonunda Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

25 yaşındaki forvet, sosyal medya hesapları üzerinden eski kulübüne bir teşekkür ve veda mesajı göndererek şunları söyledi: "Bugün, futbol kariyerimin en önemli sayfalarından biri kapanıyor. Paris Saint-Germain forması giymek, hayatım boyunca gururla anacağım bir ayrıcalık ve onurdu."

Eski 9 numaralı Portekizli forvet şunları ekledi: “Birlikte unutulmaz bir tarih yazdık; iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra birçok yerel kupa kazandık ve bu maceraya katılan herkesin hafızasına kazınacak anları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, yönetime ve her şeyden önce geniş taraftar kitlesine teşekkür etmek istiyorum."

Ramos, duygusal mesajına şöyle devam etti: “Bana inandığınız, zor zamanlarda bize destek olduğunuz ve kazandığımız her zaferi bizimle birlikte kutladığınız için teşekkür ederim. Desteğiniz, tüm başarılarımızın temel unsuruydu. Bugün ayrılıyorum, ancak kalbimin bir parçasını bu kulüpte bırakıyorum. Paris Saint-Germain her zaman benim evim olarak kalacak ve tarihinin bir sayfasını yazmaya katkıda bulunmuş olmaktan gurur duymaya devam edeceğim... Her şey için teşekkür ederim.”

Fransız başkentindeki kariyerinin perdesi kapanmadan önce, Paris Saint-Germain kulübü yıldız oyuncusuna son bir resmi mesajla veda etmeyi ihmal etmedi; kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos’a profesyonelliği, bağlılığı ve kulübün sayısız başarısına yaptığı katkılarından dolayı teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar diler."