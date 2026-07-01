Resmi olarak… Liverpool, bir Fransız oyuncuyla anlaşma imzaladı

İngiliz kulübü Liverpool, transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Rennes’ten gelen genç Fransız savunma oyuncusu Jérémy Jaquet ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Jaquet, Rennes'in altyapısından yetişti ve A takımda 33 maça çıktı. Bunların 21'i, geçtiğimiz Şubat ayında geçirdiği omuz sakatlığı nedeniyle erken sona eren 2025-2026 sezonunda oynadığı maçlardı.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, Clermont’a kiralandığı dönemde 24 maçta forma giyerek ek deneyim kazandı ve Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giydi.

Jackie, Liverpool'a transferinin tamamlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kulübün resmi sitesine şunları söyledi: "Harika hissediyorum, ilk izlenimlerim mükemmel ve burada olduğum için çok mutluyum."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Tesisleri ve imkanları gördüğümde, burasının benim için doğru yer olduğunu hissettim. Burada kendimi rahat hissediyorum ve bu yolculuğa başlamak için çok heyecanlıyım.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Liverpool’a katılmak benim için büyük bir hayal. Burası muhteşem bir kulüp ve burada oynamak her zaman gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi.”

Liverpool, Jacke’nin A takımda giyeceği forma numarasının daha sonra açıklanacağını belirtti.

Ayrıca okuyun:

Mahrez’den ayrıldıktan sonra… Al-Ahly, Mohamed Salah’ı kadrosuna katmak için harekete geçti