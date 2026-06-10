Resmi olarak... Barcelona, Hamza Abdülkerim'in kaderini belirledi

Barcelona, Katalan kulübünün genç takımında kiralık olarak forma giyen Al-Ahly'nin Mısırlı forveti Hamza Abdelkarim'in kaderini resmen belirledi.

Abdelkarim, geçtiğimiz Ocak ayında kış transfer döneminde Al Ahli'den Barcelona'nın genç takımına 6 aylık kiralık olarak transfer olmuştu. Bu transfer, Barça forması giyen ilk Mısırlı oyuncu olması nedeniyle medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Genç forvetin idari işlemler nedeniyle Barcelona'nın yedek takımına katılması gecikmiş olsa da, sezonun son haftalarında yeteneğini sergilemeyi başardı ve İspanyol takımında kalmaya layık olduğunu kanıtladı.

Görünüşe göre Barcelona, Abdelkarim'i ödüllendirme kararı aldı. Mısır'ın Al Ahly kulübü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Katalan kulübünün oyuncunun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu resmi olarak devreye sokarak, oyuncuyu İspanya'ya kalıcı olarak transfer etmek istediğini duyurdu.

İspanyol basında daha önce yer alan haberlerde, Barcelona'nın A takım teknik direktörü Hans Flick'in Abdülkerim'in potansiyelinden etkilendiği ve ona yeni sezon hazırlıklarını A takımla geçirme fırsatı vermek istediği belirtilmişti.

Hamza Abdelkarim, Katalan kulübünün genç takımında öne çıkan yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde teknik performansı ve hücum yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Flick tarafından A takım antrenmanlarına çağrıldı ve hazırlık döneminde yakından takip ediliyor.

Genç forvet, yarın Perşembe günü başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla yer almaya hazırlanıyor. Bu turnuvaya katılan en genç Mısırlı oyuncu olarak tarihe geçecek.