Resmi olarak... Arbeloa, Premier Lig'de antrenörlük deneyimi kazanıyor

İngiliz kulübü Fulham, İspanyol Álvaro Arbeloa’yı üç sezonluk bir sözleşmeyle A takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Arbeloa, Real Madrid dışındaki ilk tam zamanlı görevinde 2029 yazına kadar bu pozisyonda kalacak.

Arbeloa, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Londra’nın en köklü kulüplerinden birinde bu yeni döneme başlamaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Üzerine yüklenen sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduğunu vurgulayan Arbeloa, kendisine güvenen kulüp sahibi Shahid Khan ve yardımcısı Tony Khan’a teşekkür etti.

Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: “Craven Cottage’da Fulham taraftarlarının önünde ilk maçı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki hafta oyuncularla birlikte hazırlık dönemine başlamaktan da heyecan duyuyorum. Birlikte harika bir yolculuk yaşayacağımızdan eminim.”

Şahid Khan ise Arbeloa’nın geçtiğimiz Haziran ayında yapılan toplantılarda kulüp yönetimini ikna ettiğini belirterek, onun takımı yönetmek için en uygun aday olduğunu vurguladı. İspanyol teknik direktörün büyük bir hırsa sahip olduğunu, dünyanın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleriyle çalışarak edindiği deneyime sahip olduğunu, ayrıca genç yetenekleri geliştirmeye ve hücum futbolu oynamaya inandığını da vurguladı.

Tony Khan ise Arbeloa ile sözleşme imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onu büyük bir zekaya ve futbola derin bir kavrayışa sahip bir teknik direktör olarak tanımladı. Ayrıca, liderlik vasıfları ve her zaman başarıyı hedefleyen bir zihniyete sahip olduğunu belirterek, onun liderliğinde takımın parlak bir geleceğe sahip olacağına olan güvenini ifade etti.

Arbeloa’nın atanması, Real Madrid Akademisi’nde başlayan teknik direktörlük kariyerinin ardından gerçekleşti. Burada genç takımları çalıştırarak birçok şampiyonluk kazandıktan sonra Real Madrid Castilla’nın başına geçti ve geçen sezon Xabi Alonso’nun ayrılmasının ardından A takımın başına yükseldi.

A takımdaki görevi süresince Real Madrid’i La Liga’da ikinci sıraya taşıdı ve en önemli başarısını, Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nden toplamda 5-1’lik skorla eleyerek elde etti.

Arbeloa’nın oyuncu olarak da şampiyonluklarla dolu bir kariyeri vardır. Daha önce Real Madrid, Liverpool, Deportivo La Coruña ve West Ham United formalarını giymiş olan Arbeloa, Real Madrid ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış, ayrıca İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası’nı, 2008 ve 2012 yıllarında Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu da kazandı.

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