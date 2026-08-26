Resmi: Manchester City, Ayoub Bouaddi ile anlaştığını açıkladı

Manchester City bugün, çarşamba günü resmi sitesi üzerinden, Fransız ekibi Lille'den gelen Faslı Ayyoub Bouaddi ile 5 yıl süreli bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer işlemlerinin tamamlanması ve uluslararası izinlerin alınmasının ardından oyuncu, İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar birlikte olacak.

18 yaşındaki Bouaddi, Lille formasıyla 96 maça çıkmasının yanı sıra Fas Milli Takımı'yla 8 uluslararası maçta forma giymesinin ardından, dünya futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri olarak Manchester City'ye geliyor.

Faslı orta saha oyuncusu, Lille'in ilk takımıyla kariyerine, on altıncı yaşını doldurmasından yalnızca 3 gün sonra UEFA Konferans Ligi'nde başladı; ardından kendini yavaş yavaş kanıtlayarak Fransız ekibinin orta sahasında vazgeçilmez isimlerden biri hâline geldi.

Bouaddi: Manchester City dünyanın en iyi kulübü

Bouaddi, Manchester City'ye transferinin tamamlanmasının ardından şunları söyledi: "Bu, hem benim hem de ailem için çok özel bir gün."

Şöyle devam etti: "Manchester City benim için dünyanın en iyi kulübü. Burada olmak ve kendime bir Manchester City oyuncusu diyebilmek bir hayal."

Sözlerine şunları ekledi: "City'yi uzun yıllardır izliyorum ve oyun tarzını çok seviyorum. Kulüp her zaman yüksek kaliteli bir futbol ortaya koymaya çalışıyor ve nasıl kazanacağını bilen bir takım olduğunu kanıtladı. Bu kulüp adeta zaferler kazanmak için kurulmuş gibi görünüyor."

Şunları da ekledi: "Takımda dünya klasında oyuncular var, Enzo harika bir teknik direktör ve Etihad Stadyumu'nda tüm taraftarların önünde oynamayı büyük bir heyecanla bekliyorum."

Faslı oyuncu şunları belirtti: "Önümde gelişmem gereken daha çok şey var, çünkü daha 18 yaşındayım. Şu ana kadar kaydettiğim gelişimden memnunum, ancak kendimi çok daha fazla geliştirebileceğimi biliyorum ve bunu yapmak için benim açımdan daha iyi bir yer yok."

Şöyle bitirdi: "Bu kulüp şampiyonluklar kazanmayı talep ediyor ve her kupada yarıştığımızdan emin olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hugo Viana: Bouaddi muazzam bir potansiyele sahip

Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana ise Bouaddi'nin yeteneklerini övdü ve oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Viana şunları söyledi: "Ayyoub'un potansiyeli son derece muazzam. Yüksek seviye bir orta saha oyuncusunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir oyuncu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Daha 18 yaşında olmasına rağmen, hâlihazırda olağanüstü bir futbol zekâsına sahip ve Enzo Maresca'nın önderliğinde gelişimini sürdürecek."

Şunları ekledi: "Onu çok yakından takip ettik ve zaman geçtikçe Manchester City ile parlayacak devasa bir yetenek olduğuna daha da fazla ikna olduk."

Fas Milli Takımı'yla parladı

Bouaddi, son Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'yla dikkat çekici performanslar sergilemiş, ön libero mevkiinde oynayarak sakinliği ve oyunun temposunu kontrol etme yeteneği sayesinde göz doldurmuştu.

Fas ile Brezilya karşılaşmasında, Fas Milli Takımı'nın topa sahip olma oranı ilk yarıda yaklaşık %70'e ulaştı; Bouaddi'nin pas isabet oranı ise %91'e çıktı. Oyuncu, hücum bölgesindeki 16 pasının tamamını tuttururken, 6 kez topu geri kazandı, 5 top kesme gerçekleştirdi ve 9 ikili mücadeleden galip çıktı.

Bouaddi, Fas ile Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi ve bu turda Fransa karşısında elendi.

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Bouaddi 32 numaralı formayı giyecek

Manchester City, Bouaddi'nin takımda 32 numaralı formayı giyeceğini açıkladı; bu, oyuncunun Lille'deki döneminde de giydiği numaraydı.

Faslı oyuncu, Elliot Anderson, Jeremy Monga ve Gianluigi Donnarumma... Manchester City'nin bu yaz transfer döneminde yaptığı dördüncü transfer oldu; Elliot Anderson, Jeremy Monga ve Gerónimo Rulli'nin ardından geldi.

Bouaddi, profesyonel kariyerinin yeni bir sayfasının başında, Manchester City saflarında gelişimini sürdürmeyi ve teknik heyetin önderliğinde seviyesini yükseltmeyi umuyor.

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