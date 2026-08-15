Fransız kulübü Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam forması giyen Belçikalı forvet Mika Godts'un transferini resmen açıkladı. Bu transferle Godts, takımın bu yaz transfer döneminde yaptığı üçüncü hücum takviyesi ve kulübün bu yazki beşinci transferi oldu. Bu hamle, teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sezon öncesi seçeneklerini güçlendirme adına atılmış yeni bir adım niteliğinde.

Paris Saint-Germain resmi açıklamasında, Fransız kulübünün oyuncunun transferi konusunda Ajax ile 55 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmasının ardından Godts'un kulüple 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını ve 22 numaralı formayı giyeceğini belirtti. Bonservis bedelinin 45 milyon euroluk sabit ücret ile 10 milyon euroluk ek performansa bağlı primlerden oluştuğu ifade edildi.

Transfer, iki kulüp arasında yürütülen zorlu bir müzakere sürecinin ardından tamamlandı. Ajax, 40 milyon euroluk sabit ücret ve 5 milyon euroluk primlerden oluşan 45 milyon euroluk ilk teklifi reddetti; ardından primlerle birlikte 50 milyon euro sınırını aşan ikinci teklifi de geri çevirdi. Müzakereler, üçüncü girişimde iki tarafı da memnun eden bir anlaşmayla sonuçlandı.

Ajax, oyuncudan vazgeçmek karşılığında 60 milyon euro almayı hedefliyordu, ancak sonunda 55 milyon euroluk teklifi kabul etti. Godts'un Paris Saint-Germain'e transfer olma isteği de anlaşmanın hızla tamamlanmasında önemli bir rol oynadı.

21 yaşındaki Belçikalı oyuncu, ileri uçta birden fazla mevkide, özellikle kanatlarda oynayabilme özelliği sayesinde Avrupa şampiyonu için umut vaat eden bir hücum takviyesi niteliğinde. Sağ ayağını kullanmasına rağmen sol tarafta oynamayı tercih etmesi, onu Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın üstlendiği rollere yakın bir seçenek haline getiriyor.

Godts'un Paris'e transferi, Ajax ile geçirdiği başarılı bir sezonun ardından geldi. Hollanda Ligi'nde 32 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 17 gol atıp 12 asist yaptı. Ayrıca yeni sezona, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunun ilk maçında Shelbourne karşısında attığı golle başladı.

Uluslararası düzeyde ise Godts, Belçika Milli Takımı ile 2 maça çıktı, ancak takımın son Dünya Kupası'na katılan kadrosunda yer almamıştı. Şimdi ise en üst Avrupa seviyesinde kendini kanıtlamak için yeni bir fırsat elde etti.