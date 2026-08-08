Barcelona, gelecek sezon 2026-2027 hazırlıkları kapsamında yeni bir hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

Barcelona'nın resmi internet sitesine göre, Hansi Flick'in ekibi 16 Ağustos Pazar günü, Orta Avrupa Yaz Saati ile 16.30'da, İsviçre'nin en önemli futbol statlarından biri olan Sankt Jakob-Park'ta İsviçre ekibi Basel'e konuk olacak.

Birmingham City ile oynanan hazırlık maçı ve Udine'de Nottingham Forest ile Udinese'ye karşı gerçekleştirilen üçlü turnuvanın ardından, Basel maçı takımın hazırlık döneminde oynayacağı üçüncü karşılaşma olacak.

Sezonun resmi olarak başlamasından önceki son hazırlık maçı ise Mısırlı Al Ahly'ye karşı oynanacak Joan Gamper Kupası olacak. Bu maçta takım aynı zamanda kendi sahasında taraftarlarına resmi olarak tanıtılacak.

Önceki karşılaşmalar

Barcelona ve Basel resmi müsabakalarda iki kez karşı karşıya geldi. Bu iki karşılaşma 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanmıştı.

Katalan ekibi Sankt Jakob-Park'ta 5-0'lık büyük bir galibiyet elde etti. Golleri Lionel Messi, Sergio Busquets, iki golle Bojan Krkiç ve Xavi Hernández kaydetti. Camp Nou'daki rövanş maçı ise Messi'nin bir kez daha gol atmasıyla 1-1 berabere sona erdi.

Bu karşılaşmalardan önce Barcelona, 1958-1960 sezonu müsabakaları kapsamında Avrupa Fuar Kupası'nda da Basel şehrini temsil eden bir takıma karşı iki maç oynamıştı.

Takım her iki maçı da kazanmayı başardı. Deplasmanda 2-1'lik üstünlük sağladıktan sonra rövanş maçını 5-2 kazandı.

Özel anılar taşıyan bir stat

Basel şehri, Barcelona tarihinde özel bir yere sahip. 16 Mayıs 1979'da, Katalan ekibinin uzatmalara giden unutulmaz bir karşılaşmanın ardından Fortuna Düsseldorf'u 4-3 mağlup ettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.

Bu galibiyet Barcelona'ya tarihindeki ilk büyük Avrupa kupasını kazandırdı. Maç aynı zamanda benzeri görülmemiş bir taraftar desteğine sahne oldu. Yaklaşık 30 bin Barcelona taraftarı, oyunculara destek vermek için İsviçre'ye akın etti. Bu, Barcelona taraftarlarının bir Avrupa finalini izlemek için deplasmana gerçekleştirdiği ilk büyük taraftar yolculuğuydu.

Dört on yılı aşkın bir sürenin ardından Barcelona, kulüp tarihinin en unutulmaz bölümlerinden biriyle sonsuza dek bağlı olan şehir Basel'e geri dönüyor.