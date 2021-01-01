RESMİ: Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

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Apollon Limassol, Attila Szalai için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe de oyuncununun İstanbul'a geleceğini duyurdu.