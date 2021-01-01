RESMİ: Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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abcgundem.com
Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Apollon Limassol'den Attila Szalai'yi renklerine bağlıyor.
Apollon Limassol, Attila Szalai için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını resmi internet sitesinden açıkladı.
Attila Szalai'nin kariyeri ve FM 2021 profili
Macar stoper sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.
Macaristan Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki futbolcu 2019'dan bu yana Güney Kıbrıs ekibinde top koşturuyor.
Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması
Fenerbahçe ise Twitter hesabından yaptığı duyuruda, ''Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadelerini kullandı.