Fenerbahçe'nin anlaştığı Attila Szalai kimdir?

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den transferi Macar stoper Attila Szalai kimdir?

stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Apollon Limassol'den Attila Szalai için anlaşmaya vardı. Peki Attila Szalai kimdir?

Attila Szalai kimdir?

20 Ocak 1998'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğdu. Stoper bölgesinde görev yapan futbolcu iki ayağını da kullanabiliyor.

Attila Szalai'nin kariyeri, oynadığı takımlar

Futbola Vac FC altyapısında başlayan ve 2010'da Vasas altyapısına taşınan Szalai, 2012'de ise ekibi Rapid Wien'in yolunu tuttu.

2017'ye kadar Rapid Wien'de forma giyen Attila Szalai, Avusturya 'da yalnızca 1 maçta süre aldı. Alt yaş gruplarında ve Rapid Wien II'de top koşturan Szalai, 2017'de Macar ekibi Mezökövesd Zsory'ye transfer oldu.

Daha fazla takım

2019 yazında Szalai bu kez Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'e transfer oldu. Szalai, Güney Kıbrıs ekibindeki ikinci sezonunu geçiriyordu.

Attila Szalai'nin istatistikleri

Attila Szalai bu sezon Apollon Limassol'de 19 resmi maça çıktı ve 3 de gol kaydetti.

Macaristan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper ülkesi adına bugüne kadar 8 kez A takım forması giydi.

Attila Szalai milli formayla, A Milli Takım'a karşı da forma giymişti.

Attila Szalai'nin Football Manager 2021 (FM 2021) profili