Arjantin Milli Takımı'nın yıldızlarından biri, devam eden yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea kulübü, Aston Villa'nın kalecisi Arjantinli milli oyuncu Emiliano Martinez ile anlaştığını duyurdu. Böylece Londra ekibi yeni bir transferi kadrosuna kattı.

Chelsea, 2022 yılında Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Martinez ile transferi tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

33 yaşındaki file bekçisi, Chelsea ile 3 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Martinez şunları söyledi: "Bu kulüpte olmaktan son derece mutluyum. Chelsea'ye transfer olmak, benim ve ailem için kolay bir karardı. Çok mutluyum ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.

Sözlerine şöyle devam etti: "Burada başarıya ulaşmak istiyorum. Ben yaptığı her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bu arzuyu bu kulübe getirmek istiyorum, çünkü burası kupalar kazanan bir kulüp. Bu yüzden çok iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum.

Şöyle sürdürdü: "Tüm tutkumla ve kalbimle oynuyorum. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta ve her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."





Martinez, kariyerine Independiente'nin altyapısında başladı; ardından 17 yaşındayken, Ağustos 2010'da Arsenal'e transfer oldu.

Martinez, A takımda oynama tecrübesi kazanmak için birçok kiralık dönem geçirdi. Ardından 2019-2020 sezonunda Arsenal'in asli oyuncularından biri hâline geldi; son 11 maçta ilk 11'de yer aldı ve FA Cup'ı kazandı.

Martinez, bir sonraki sezonun başında Community Shield'i kazandı; ardından Eylül 2020'de Aston Villa'ya transfer oldu.

Martinez, Aston Villa'daki döneminde kendini dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ettirdi. 6 sezon boyunca Aston Villa ile 256 maça çıktı ve mayıs ayında Avrupa Ligi'ni kazandı.

Martinez, Arjantin Milli Takımı ile ilk uluslararası maçını Haziran 2021'de oynadı ve o günden bu yana milli takımın asli kalecisi hâline geldi; ülkesiyle 67 uluslararası maça çıktı.

Martinez, Arjantin ile 2021 ve 2024 yıllarında iki kez Copa America'yı kazandı; ayrıca 2022 yılında Dünya Kupası'nı da kaldırdı.

Bu başarıların ardından Martinez, dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'nü, 2023 ve 2024 yıllarının Ballon d'Or törenlerinde kazandı.



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