Mısır ekibi Al Ahly, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, oyuncusu Marwan Attia'nın sözleşmesini uzattığını ve kırmızı kalenin saflarında 2030 yılına kadar kalacağını açıkladı.

Al Ahly, sosyal medya hesaplarından yayımladığı resmi açıklamada şunları ifade etti: "İlk takım futbolcusu Marwan Attia, kulüple sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Bu, bugün akşam Sözleşmeler Bölümü Başkanı Dr. Essam Serageldin ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşti; kendisi, futbol direktörü Wael Gomaa ile tam bir koordinasyon içinde tüm idari ve mali işlemleri tamamladı."

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Oyuncu, sözleşmesini uzatmaktan ve önümüzdeki yıllarda Al Ahly ile taraftarları arasındaki kariyerini sürdürmekten duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi."

Marwan Attia, Al Ahly'nin geçen pazar günü Mısır Premier Ligi'ndeki ilk maçında ilk 11'de yer aldı ve El Şarkiya Enppi karşısında alınan galibiyette (3-2) muhteşem bir gol kaydetti.

Al Ahly, Mısır Premier Ligi'ndeki ikinci maçını önümüzdeki cuma akşamı Zed karşısında oynamaya hazırlanıyor.

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