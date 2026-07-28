Mısır ekibi Al Ahly, bugün salı günü, Dinamo Zagreb'den gelen Cezayirli Moncef Bekrar ile 3 sezonluk anlaşma yaptığını duyurdu.

Al Ahly, resmi sitesinde yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Transferler bölümü başkanı Essam Serageldin Hırvatistan'a giderek, futbol direktörü Wael Gomaa ile koordineli bir şekilde Bekrar transferine ilişkin tüm mali ve idari işlemleri tamamladı."

Daha önce çıkan haberlerde, Bekrar transferinin Al Ahly'nin kasasına 3 milyon avroya mal olduğu ve buna ek olarak Hırvat ekibi Dinamo Zagreb lehine 500 bin avroluk primlerin bulunduğu belirtilmişti.

Al Ahly, daha önce Faslı forvet Sofiane Bendjedida ile Maghreb Fez saflarından gelerek 3 sezonluk, ayrıca ENPPI'den Aktay Abdullah ve Ali Mahmoud ikilisiyle 5 sezonluk anlaşmalar imzalamıştı.

