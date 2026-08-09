Chelsea, İngiliz savunmacısı Trevoh Chalobah'ın bu yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Como'ya transferini resmen açıkladı.

Chelsea,resmi internet sitesi aracılığıyla şunları belirtti: "Trevoh Chalobah, Como'ya kalıcı transferini tamamlayarak yaklaşık yirmi yıl süren Chelsea'deki oyunculuk kariyerine nokta koydu."

Chalobah, ağabeyi Nathaniel'in izinden giderek 9 yaşındayken Chelsea'ye katıldı, kulübün akademisinde yetişti ve 2016 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ayrıca Chalobah, 2017 yılında hem yarı finalde hem de finalde birer gol atarak İngiltere Gençler Kupası'nı üst üste iki kez kazandı.

Ardından büyükler seviyesinde başarılı bir dizi kiralık dönem geldi; Ipswich Town, Huddersfield Town ve Lorient'te oynayan Chalobah, 22 yaşına girmesinden kısa bir süre sonra Chelsea kadrosunun kalıcı bir üyesi oldu.

Chalobah gelişini çarpıcı bir tarzda duyurdu; Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçta Belfast'ta Villarreal'e karşı penaltı atışlarıyla kazandığımız Süper Kupa'da parladı ve buna katkıda bulundu. Birkaç gün sonra ise Premier Lig'deki ilk maçında muhteşem bir gol atarak Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etmemize katkı sağladı.

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile oynayan Chalobah, kariyerinde yeni bir maceraya, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Como ile hazırlanıyor.