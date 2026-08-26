Mısır ekibi Al Ahly, son dönemde geleceğiyle ilgili sürüp giden tartışmaların gölgesinde, özellikle 2026 Dünya Kupası sonrasına yönelik olarak oyuncusu İmam Aşur'un akıbetini resmen belirledi.

İmam Aşur'un bu yaz kırmızı kaleden ayrılma ihtimaline dair haberler, Türk ve Suudi kulüplerinin ilgisi ortasında giderek arttı.

Ancak Al Ahly, İmam Aşur dosyasındaki tartışmalara son noktayı koyarak sözleşmesini resmen uzattığını duyurdu; oyuncu böylece 2030 yılına kadar kırmızılı takımın kadrosunda yer almaya devam edecek.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Al Ahly, bugün çarşamba sabahının ilk saatlerinde yayımladığı resmi açıklamada şunları belirtti: "Futbol A takımı oyuncusu İmam Aşur, kulüple sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Bu gelişme, tüm idari ve mali işlemleri futbol direktörü Kaptan Wael Gomaa ile tam bir koordinasyon içinde tamamlayan Sözleşmeler Bölümü Başkanı Dr. Essam Serageldin ile bir araya geldiği görüşmede gerçekleşti."

Açıklamada şunlar da yer aldı: "Görüşme sırasında oyuncu, Al Ahly'ye ve büyük taraftarlarına duyduğu tam minnettarlığı ve önümüzdeki yıllarda kariyerini kulüple sürdürme isteğini teyit etti."

Al Ahly, önümüzdeki cuma akşamı Mısır Premier Ligi'ndeki ikinci maçında Zed ile karşılaşmaya hazırlanıyor; öte yandan İmam Aşur, kırmızılı takımın El Şarkiya Enppi'yi 3-2 yendiği ilk maçta forma giymemişti.







