Zamalek kulübü, son yılların en dikkat çekici yabancı futbolcu kariyerlerinden birine perde indirdi. Kulüp, Tunuslu forvet Seyfeddin El-Cezirî ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini resmen açıkladı. İki taraf arasındaki tüm sözleşmesel yükümlülükleri sona erdiren dostane bir anlaşmaya varılmasının ardından oyuncu, katkıları ve başarılarıyla dolu bir yolculuğun sonunda beyaz kaleden ayrılıyor. Bu yolculuk, oyuncuyu kulübün tarihinde ve taraftarlarının gözünde özel bir konuma yerleştirdi.

Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek yönetim kurulu, A takım forveti Tunuslu Seyfeddin El-Cezirî ile sözleşmenin karşılıklı ve dostane bir şekilde feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Söz konusu karar, sözleşmeye ilişkin tüm tasfiyelerin tamamlanmasının ardından, karşılıklı anlayış ve saygının hâkim olduğu bir atmosferde alındı.

Kulüp, sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesinin iki taraf arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtan uygar bir biçimde gerçekleştiğini ve oyuncunun takımın saflarında bulunduğu süre boyunca ortaya koyduğu katkıya yaraşır olduğunu vurguladı.

Zamalek yönetim kurulu, kulüp taraftarları adına Seyfeddin El-Cezirî'ye geçtiğimiz yıllar boyunca takım formasıyla ortaya koyduğu katkı için içten teşekkür ve takdirlerini iletti. Kurul, oyuncunun sahada ve saha dışında görevini büyük bir ciddiyet ve sadakatle yerine getiren, kendini işine adamış, disiplinli ve sadık profesyonel bir futbolcu örneği olduğunu belirtti.

Kulüp ayrıca oyuncuya bir sonraki durağında başarılar diledi ve futbol kariyerinde parlamaya devam etmesini temenni etti. Kulüp, El-Cezirî'nin ortaya koyduğu katkının beyaz kalenin tüm mensupları tarafından her zaman takdirle anılacağını vurguladı.

Zamalek yönetim kurulu, sözleşmenin oyuncunun menajeri Hazım Fettuh'un huzurunda gerçekleştirilen seçkin fesih biçimine duyduğu takdiri vurgulayarak, bu adımın El-Cezirî'nin profesyonelliğini, kulübe olan bağlılığını ve tüm tarafların haklarını koruyan dostane bir şekilde tüm işlemleri tamamlama konusundaki hassasiyetini yansıttığını belirtti.

Kulüp, Tunuslu forvetin takım içinde belirgin bir iz bırakmasının ve örnek bir profesyonel futbolcu portresi çizmesinin ardından her zaman bir Zamalek mensubu olarak kalacağını ve taraftarlarının saygı ve takdirini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Seyfeddin El-Cezirî, kulüp tarihinde yabancı golcüler listesinin zirvesine çıkmayı başarmasının ardından Zamalek formasını giyen en önemli yabancı forvetlerden biri sayılıyor. Bu başarı, takımla geçirdiği kariyeri boyunca ortaya koyduğu katkının ve dikkat çekici sayılarının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

El-Cezirî, adını kulüp kayıtlarına altın harflerle yazdırdıktan sonra Zamalek'ten ayrılıyor. Böylece başarılarla dolu bir yolculuğu, beyaz kale taraftarlarının hafızasında her zaman canlı kalacak bir gol mirası bırakarak noktalıyor.