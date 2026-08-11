Suudi Arabistan ekibi Al Riyadh, Mısır ekibi Al Ahly'nin eski oyuncusu Mahmoud Hassan "Trezeguet" ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde bonservissiz bir transfer anlaşmasına vardığını duyurdu.

Başkent kulübünün resmî hesabından "X" platformu üzerinden salı günü transferi tanıtan bir video paylaşıldı ve şu ifadeye yer verildi: "Kinane topraklarından Vasat okuluna."

Trezeguet, çocukluk kulübüne dönüşünün üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra Mısır ekibi Al Ahly ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.

31 yaşındaki oyuncu, o sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı, 18 gol attı ve bir gol pası verdi, ancak herhangi bir kupa kazanamadı.

Trezeguet ayrıca Mısır Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldı; burada bir gol attı ve bir gol pası verdi.

Mısırlı millî kanat oyuncusu, aralarında İngiltere Ligi, Türkiye Ligi ve Belçika Ligi'nin öne çıktığı çeşitli liglerde forma giydiği uzun bir profesyonel kariyerin ardından Suudi Roshn Ligi'ne ayak basıyor.

Trezeguet; Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (şu anda Mohamed Salah'ı kadrosunda bulunduran) ve Katar ekibi Al Rayyan gibi kulüplerin formasını giydi.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi daha önce, Al Riyadh yönetiminin kayıt gerekliliklerini yerine getirmesinin ardından, transferin tamamlanması için Profesyonel Ligler Birliği'nin onayını aldığına dikkat çekmişti.

Bu adım, kulübün geçen perşembe günü, Birlik tarafından belirlenen tüm koşulları yerine getirmesinin ardından "malî yeterlilik" belgesini almasının ardından geldi.

Al Riyadh, Roshn Ligi'ndeki geçen sezonu, Yelo Ligi'ne düşmekten kurtulan sıralardaki ilk basamak olan 15. sırada tamamladı ve yeni sezonda konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Al Riyadh, Roshn Ligi'ndeki sezonuna önümüzdeki cuma günü Al Ettifaq ile yapacağı maçla başlıyor.