Resmen: Diriyah, Sadio Mane'nin arkadaşını kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Profesyonel Roshn Ligi'ne yeni yükselen Ed-Dir'iyye kulübü, devam eden yaz transfer döneminde öne çıkan transferlerinden birini açıkladı ve tecrübeli Senegalli Idrissa Gueye ile anlaşarak takımın Suudi futbolunun büyükleri arasındaki ilk görünümü öncesindeki hırsını yansıtan bir adım attı.

Ed-Dir'iyye, resmi hesapları üzerinden transferin tamamlandığını duyurdu ve böylece Idrissa Gueye, kulübün yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna kattığı öne çıkan isimlerden biri hâline geldi; oyuncu, Avrupa sahalarında geçirdiği uzun yılların ardından sahip olduğu büyük tecrübeyi de beraberinde getiriyor.

Ligi yeni yükselen kulüp, yeni oyuncusunu özel bir üslupla tanıtmaya özen gösterdi ve platformları üzerinden şöyle yazdı: "İşte kahramanların beşiğinde.. şanın kahve cezvesinden «Idrissa Gueye» fincanına".

Ed-Dir'iyye başka bir paylaşımda ise yeni transferini kutlamaya devam ederek oyuncunun konumuna ve takıma katması beklenen tecrübeye işaret etti ve şöyle dedi: "Kararlılıktan başkasına razı olmadı.. gerektiğinde, şanı uğruna kanat açıp süzülür, Idrissa bize geldi, uğur kuşlarından bir kuş".

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36 yaşındaki Idrissa Gueye, maç ve tecrübe dolu bir kariyere sahip; kulüp ve millî takım düzeyinde, 30'u Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 569 maça çıktı, buna ek olarak Senegal Millî Takımı forması altında 135 karşılaşmada yer aldı.

Senegalli oyuncu, daha önce başta Fransa'da Lille ve Paris Saint-Germain, İngiltere'de ise Aston Villa ve Everton olmak üzere Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerini temsil etti; kariyeri boyunca sergilediği üstün performanslar onu kendi kuşağının en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri hâline getirdi.

Idrissa Gueye transferi, Ed-Dir'iyye'ye Roshn Ligi'ndeki ilk tecrübesi öncesinde önemli bir tecrübe unsuru kazandırıyor; oyuncunun, takımın rekabetin gücüyle başa çıkmasına yardımcı olması ve yeni sezon boyunca büyük tecrübesini oyuncu grubuna aktarması beklenecek.