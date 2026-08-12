Chelsea kulübü bugün çarşamba günü, İspanyol sol bek Pep Chavarria'nın Rayo Vallecano'dan transferini resmen açıkladı. Oyuncu, gelecek sezondan itibaren Chelsea'nin kadrosunu güçlendirecek.

Chelsea kulübü transferle ilgili resmi web sitesinden şu açıklamayı yaptı: "İspanyol oyuncu, Stamford Bridge ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı ve 2026/27 sezonu hazırlıkları kapsamında yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlayacak."

28 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin resmi web sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çalışmaya başlamak için son derece heyecanlıyım. Bu benim için bir hayal, çünkü Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bu büyük bir fırsat, ama hazırım ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım."

Ve şunları ekledi: "Bu ana ulaşmamda bana yardım eden birçok insan var ve aileme teşekkür etmem gerekiyor. Bana her zaman destek oldular ve bugün onlar olmasaydı gerçekleşmezdi."

Chavarria futbol kariyerine, o dönemde İspanya Dördüncü Lig'de mücadele eden memleketinin takımı UE Figueres'te başladı. A takımdaki ilk maçına 18 yaşındayken Peralada kulübüne karşı çıktı ve sonraki iki sezonda sol bekin hücumcu eğilimi gelişti.

2018 yazında Chavarria, Üçüncü Lig'de mücadele eden UE Olot kulübüyle imzaladı ve kısa sürede kendini asli bir oyuncu ve ligin en dikkat çekici oyuncularından biri olarak kanıtladı.

Olot takımıyla 52 maça çıktıktan sonra Ağustos 2020'de, o dönemde İspanya İkinci Lig'inde oynayan Real Zaragoza'ya transfer oldu. Chavarria'nın ilk profesyonel çıkışı bir sonraki ay geldi; Las Palmas'a karşı 2-2 biten bir maçta ilk 11'de başladı.

Chavarria bir kez daha daha üst bir seviyeye çıkışa uyum sağladı. Zaragoza ile iki tam sezon geçirdikten sonra, Ağustos 2022'de Rayo ile imzalayarak Birinci Lig'e ulaştı.

Son dört yılda Chavarria, Rayo takımının temel direklerinden biri oldu ve kulübün tarih yazmasına yardımcı oldu; geçen iki sezonda üst üste iki kez İspanya Ligi'nde sekizinci sırayı elde etti ve Avrupa Konferans Ligi finaline ulaştı.

Chavarria, Rayo'nun Avrupa Konferans Ligi finalinde yer bulduğu geçen sezon 44 maça çıktı, ancak takım Crystal Palace'a karşı kaybetti.

Chelsea, teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde, gelecek sezona hazırlık kapsamında yeni transferlerini böylece sürdürüyor. Kulüp, başta Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson, Danny Welbeck, Marc Ballester ve Valentin Barco olmak üzere birçok oyuncuyla anlaşma sağladı.

Chelsea'nin geçen sezon Premier Lig sıralamasında onuncu sırada yer almasının ardından, bu sezon herhangi bir Avrupa turnuvasında yer almayacağı belirtiliyor.