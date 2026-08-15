Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam forması giyen Belçikalı forvet Mika Godts'un transferini resmen açıkladı. Godts, kulübün mevcut yaz transfer döneminde yaptığı üçüncü hücum takviyesi ve bu yazki beşinci transferi oldu. Bu hamle, teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sezon öncesi elindeki seçenekleri güçlendirmeye yönelik atılan yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Paris Saint-Germain resmi açıklamasında, Fransız kulübünün oyuncunun 55 milyon euro karşılığında transferi konusunda Ajax ile anlaşmaya varmasının ardından Godts'un kulüple 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını ve 22 numaralı formayı giyeceğini belirtti. Bedelin 45 milyon eurosu sabit, 10 milyon eurosu ise ek bonuslardan oluşuyor.

Transferin sonuçlanması iki kulüp arasındaki zorlu görüşmelerin ardından geldi. Ajax, 40 milyon eurosu sabit ve 5 milyon eurosu bonuslardan oluşan toplam 45 milyon euroluk ilk teklifi reddetti; ardından bonuslar dahil 50 milyon euro barajını aşan ikinci teklifi de geri çevirdi. Görüşmeler üçüncü girişimde iki tarafı da memnun eden bir anlaşmayla sona erdi.

Ajax, oyuncudan vazgeçmek karşılığında 60 milyon euro almayı hedefliyordu; ancak sonunda 55 milyon euroluk teklifi kabul etti. Bu arada Godts'un Paris Saint-Germain'e transfer olma isteği, anlaşmanın hızla tamamlanmasında önemli bir rol oynadı.

21 yaşındaki Belçikalı oyuncu, hücum hattında birden fazla mevkide, özellikle kanatlarda görev yapabilme yeteneği sayesinde Avrupa şampiyonunun kadrosuna umut vaat eden bir hücum takviyesi niteliği taşıyor. Sağ ayağını kullanmasına rağmen sol tarafta oynamayı tercih etmesi, onu Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın üstlendiği rollere yakın bir seçenek hâline getiriyor.

Godts'un Paris'e transferi, Ajax ile geçirdiği başarılı bir sezonun ardından geldi. Oyuncu, Hollanda Ligi'nde 32 maça çıktı, bu maçlarda 17 gol atıp 12 asist yaptı. Ayrıca yeni sezona, Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunun ilk maçında Shelbourne karşısında kaydettiği golle başladı.

Uluslararası düzeyde ise Godts, Belçika Milli Takımı ile iki maça çıktı; ancak son Dünya Kupası'na katılan takım kadrosunda yer almamıştı. Şimdi ise kendini en üst Avrupa seviyesinde kanıtlamak için yeni bir fırsat elde etti.