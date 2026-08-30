Fas Milli Takımı'nın yıldızı Sofyan Amrabat, devam eden yaz transfer döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinin kadrosuna katıldı.

Ajax Amsterdam, önceki kulübü Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından, Faslı milli oyuncu Sofyan Amrabat'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için resmi bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

30 yaşındaki Amrabat, Ajax ile hemen yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2028'e kadar devam edecek sözleşmesini imzaladı.





Amrabat kariyerine Utrecht'te başladı, daha sonra Hollanda'da Feyenoord forması giydi ve ardından ülke dışına transfer oldu.

Oyuncu sırasıyla Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United ve Fenerbahçe ile tecrübeler yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Amrabat İspanya'da Real Betis forması giydi. 30 yaşındaki milli oyuncu ayrıca yakın zamanda Fas Milli Takımı ile üçüncü kez Dünya Kupası'na katıldı.

Ajax'ın teknik direktörü Jordi Cruyff şunları söyledi: "Sofyan'ı kadromuza katabildiğimiz için son derece mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü, topla oyunda büyük yeteneklere sahip ve geniş bir uluslararası tecrübesi var. Ayrıca Hollanda Ligi'ni de iyi tanıyor, bu yüzden hızla uyum sağlamasını bekliyoruz. Onunla anlaşarak tam olarak aradığımız özelliklere sahip bir oyuncu elde ediyoruz."



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