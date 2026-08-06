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Abobakr El Mokadem

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Rennes resmen açıkladı: Faslı oyuncumuz satılık değil

Transfers
Premier Lig
1. Lig
A. Boudlal
Rennes
Fulham
İngiltere
Fransa
Fas

Altın Çocuk ödülü adayı

Fransız ekibi Rennes'in teknik direktörü Franck Haise, son dönemde birçok teklif alan takımının oyuncusu Faslı Abdelhamid Ait Boudlal'ın geleceğini netleştirdi.

Fulham, devam eden yaz transfer döneminde 20 yaşındaki Faslı savunmacının hizmetlerini almak için Rennes'e resmi bir teklif sundu.

"Foot Mercato" sitesine göre, genç Faslı oyuncu Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığını gösterdi ve bu yaz İngiltere'ye transfer olmaya olumlu yaklaşıyor.

Ancak teknik direktörü Franck Haise, bir basın toplantısında Abdelhamid Ait Boudlal'ın satılık olmadığını söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Herhangi bir sorun yok, en azından benimle bu konuda (teklifler) konuşmadı. Burada mutlu, iki yıllık bir sözleşmesi var ve biz ona güveniyoruz."

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Fulham
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Geçen sezon Ait Boudlal, Rennes ile 21 maça çıktı. Son Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'na çağrılmamış olsa da, Mohammed VI Akademisi'nde yetişen oyuncu, bu yılki Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün adayları arasında gösteriliyor.

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