"Saha zemini krizi" Fransız futbolunun üzerindeki gölgesini sürdürüyor; zira Fransa Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain ile Stade Rennes arasında oynanacak maçın Rennes'in sahasına taşınmasına karar verildi.

Rennes, profesyonel ligler birliğinin rövanş maçına ilişkin kararını yakından takip edeceğini belirtti. Başkent kulübü, "Parc des Princes" zemininin sıcak hava dalgası nedeniyle uygun olmaması sebebiyle turnuvadaki ilk maçının taşınmasına dair onay almıştı. Böylece Rennes, geçtiğimiz pazar günü 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada Avrupa şampiyonuna yalnızca dört gün içinde ev sahipliği yapmayı başardı. Ancak kulüp, rövanş takviminin değiştirilmemesini şart koştu ve sıcak hava dalgasının tüm Fransa'yı etkilediğini, Paris'in saha zeminindeki bozulmanın ise ihmalden kaynaklandığını vurgulayarak, Mart 2027'de oynanması planlanan 23. hafta karşılaşmasının taşınmasını kesinlikle reddettiğinin altını çizdi.

Rennes'in kararlı tavrına rağmen, birliğe bağlı müsabakalar komitesi iki takım arasındaki 23. hafta maçının "Parc des Princes" sahasında oynanacağını resmen açıkladı. Komitenin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Paris Saint-Germain ile Stade Rennes arasında oynanan ve yeri 19 Ağustos'ta değiştirilen Fransa Ligi ilk hafta maçına ilişkin olarak, müsabakalar komitesi, kulüplerin sahayı hazırlama ve alternatif sahalar temin etme yükümlülüklerine ilişkin birlik müsabaka yönetmeliğinin 501.4 maddesi uyarınca Paris Saint-Germain'e 150 bin euro para cezası verilmesine karar verdi. Stade Rennes ile Paris Saint-Germain arasındaki 23. hafta maçına gelince, bu maçın yerinin Parc des Princes sahasına taşınmasına karar verildi."

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Karar, Stade Rennes'in koridorlarında öfkeli tepkilere yol açtı; teknik direktör Frank Haise, önümüzdeki pazar oynanacak Le Mans karşılaşmasına ilişkin basın toplantısında kısa ve alaycı bir şekilde şu yorumu yaptı: "Belki de ülke önümüzdeki mart ayında bir sıcak hava dalgası yaşar, yanıtı kulübe bırakıyorum." Yönetimin cevabı gecikmedi; kulüp, resmi sitesi üzerinden yayımladığı bir açıklamada eli kolu bağlı durmayacağını ve karara itiraz edeceğini duyurdu.

Rennes resmi açıklamasında şunları vurguladı: "Stade Rennes kulübü, Fransa Ligi'nin 23. haftasında oynanması planlanan Stade Rennes ile Paris Saint-Germain maçının Parc des Princes sahasına taşınmasına dair müsabakalar komitesinin kararından haberdar edilmiştir. Kararın tam metnini ve gerekçelerini teslim almayı beklerken, Stade Rennes kulübü şu anda haklarını savunmak amacıyla Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi'ne bağlı uzlaşma komisyonuna başvuruda bulunmayı değerlendirmektedir."