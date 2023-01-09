Manchester United'ın eski antrenörü Beşiktaş forması giyen vatandaşının eski takımı için en doğru tercih olacağını söyledi.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un eski yardımcı antrenörü Rene Meulensteen, İngiliz ekibinin Wout Weghorst'u transfer etmesi halinde büyük bir güç kazanacağını söyledi. Teknik direktör Erik ten Hag'ın ne yaptığını bildiğini belirten Meulensteen, Weghorst'un United'da fark yaratabileceğini belirtti.

Meulensteen ne söyledi?

"Erik ten Hag kesinlikle ne yaptığını biliyor. Weghorst Manchester United'ın diğer golcülerinin sahip olmadığı özelliklere sahip. United'ın rakiplerine biraz daha baskı kurması gerektiğinde ceza sahası içinde etkili olabilecek bir oyuncu. Ayrıca bağlantı oyununda oldukça etkili. Topu ona verebilir ve üzerinden atak geliştirebilirsiniz. Weghorst kararlı, çalışkan ve mücadeleci bir karakter. Takımı için her şeyini verebilecek karakterde bir oyuncu. Ten Hag'ın bir oyuncuda istediği tüm niteliklere sahip ve çok iyi bir United oyuncusu olacağına eminim"

Bu sezon Süper Lig'de şans bulduğu 16 karşılaşmaya sekiz gol sığdıran ve dört de asist yapan 30 yaşındaki Weghorst, Dünya Kupası'nda ülkesi Hollanda'nın da formasını giymişti. Arjantin'e karşı sonradan oyuna girdiği maçta attığı iki golle tüm dünyanın dikkatini çeken golcü oyuncu kariyerinin en iyi dönemini Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da geçirdi.