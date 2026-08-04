2020/21 sezonunda kazanılan tarihi lig ve kupa dublesinden bu yana Beşiktaş, şehirdeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı. O tarihten beri siyah-beyazlılar üçüncülükten daha iyi bir derece elde edemedi. Geçen sezon da Beşiktaş şampiyonluk yarışında varlık gösteremedi ve sezonu dördüncü sırada tamamladı. Şimdi bunun değişmesi hedefleniyor.

Kara Kartallar bunun için bu yaz transfer piyasasında kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Doğan Alemdar, İlhan Fakili ve eski Bayern kalecisi Alexander Nübel için Türk devi yaklaşık 11 milyon euro ödedi. AS Monaco’dan sol bek Kassoum Ouattara 8 milyon euroya mal olurken, İngiltere şampiyonu Arsenal’den Leandro Trossard için 18 milyon euro ödendi. En büyük bedel ise Orkun Kökçü için harcandı: İlk etapta yalnızca Benfica’dan kiralanan orta saha oyuncusu, sezonun ardından satın alma zorunluluğu maddesiyle bonservisiyle Beşiktaş’a katıldı. Bonuslarla birlikte toplam tutar 30 milyon euroya kadar çıkabilir ve bu da yeni bir kulüp rekoru anlamına geliyor.

Buna eski Dortmundlu Salih Özcan’ın bonservissiz transferi de eklendi, ancak başka yeni transferler de gelebilir. Süperstar Mohamed Salah da istenen isimler arasında yer alıyor. Böylece şu ana kadar yapılan harcamalar toplamda yaklaşık 67 milyon euroya ulaştı. Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir yaz döneminde bu kadar yatırım yaptı ve ayrıca ilk kez 60 milyon euro barajını da aştı.

Buna karşın gelirler oldukça sınırlı kaldı: Kulüp, oyuncu satışlarından şimdiye kadar 10 milyon euronun bile altında gelir elde etti. Ernest Muci 8,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor’a transfer olurken, Gökhan Sazdağı yalnızca 200 bin euro kazandırdı.

Borçlara rağmen dev harcamalar: Beşiktaş’ın riskli transfer politikası

Her şey, Beşiktaş’ın bu transfer dönemini de zararla kapatacağına işaret ediyor. 16 kez Türkiye şampiyonu olan kulüp için bu artık istisnai bir durum değil. 2020/21 sezonundan bu yana her sezon transfer giderleri gelirlerin üzerinde kaldı ve açık giderek büyüdü. 2021/22’de zarar yaklaşık 4 milyon euro düzeyindeyken, son olarak bu rakam neredeyse 28 milyon euroya ulaştı.

Bu transfer ve harcama politikasının sonuçları artık Beşiktaş’ın mali tablosuna da açık şekilde yansıyor. Basında yer alan haberlere göre kulübün borcu şu anda yaklaşık 360 milyon euro seviyesinde. Yüksek transfer harcamaları bunda pay sahibi olsa da asıl büyük yük, kalıcı olarak yüksek personel giderleri ile mevcut kredilerin faiz yükünden kaynaklanıyor.

Özellikle finansman maliyetleri Beşiktaş için ciddi bir soruna dönüştü. Kulüp başkanı Serdal Adalı, "Kulübümüzün neredeyse 50 milyon euroya ulaşan yıllık faiz yükü, başarımızın önündeki en büyük engel. Bu parayla tamamen yeni bir futbol takımı kurulabilir" dedi. Adalı, Haziran 2025’te bir genel kurulda da borç dinamiğine dikkat çekmişti: "Beşiktaş şu anda günlük 125 bin euro faiz ödüyor, aylık 4 milyon euro ve yıllık yaklaşık 50 milyon euro. Yönetim kurulu toplantısı bittiğinde, Beşiktaş’ın borcu 5 milyon Türk lirası daha artmış olacak."

Son yıllarda kulüp yönetimi, çok sayıda diğer Türk büyük kulübü gibi, giderek daha fazla yıldız transferine yöneldi ve anında sportif başarı umdu. Ancak beklenen etki ortaya çıkmadı, mali yük ise kaldı. Özellikle maaş yapısı bundan ciddi şekilde etkilendi. Rafa Silva’nın (2024–2026 döneminde Beşiktaş’ta) bonuslarla birlikte yılda tam 10 milyon euro kazandığı belirtilirken, Ciro Immobile de Beşiktaş’taki döneminde kazançlı bir paket aldı. Tammy Abraham ile Wilfred Ndidi’nin de yıllık 5 milyon euronun üzerinde kazandığı iddia edildi. Trossard ve Nübel gibi mevcut üst düzey yeni transferler de yüksek ücretli sözleşmelere sahip.

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Beşiktaş 2020’den bu yana 13 kez teknik direktör değiştirdi

Ancak maliyeleri sürekli artıran tek unsur oyuncu kadrosu değil. Teknik direktör pozisyonunda da sık değişiklikler nedeniyle yüksek giderler oluştu. Beşiktaş, 2020’den bu yana tam 13 kez teknik direktör değiştirdi ve bazı isimler hatta birden fazla kez geri döndü. Son olarak kulüp, Sergen Yalçın’la (2020/21’in şampiyon teknik direktörü) ikinci kez yollarını ayırdı ve haziran ayında görevi Vincenzo Italiano devraldı. Çok sayıdaki ayrılık, yüksek tazminat ödemelerine yol açtı.

Tüm bu maliyetli personel kararlarına rağmen Beşiktaş stratejisinden inatla vazgeçmiyor. Bu çizgi, mali anlamda bir rahatlama ihtimalinin belirmesi sayesinde de mümkün oluyor. Burada kilit rolü, Adalı’nın "Beşiktaş tarihinin en büyük gelir kaynağı" diye tanımladığı Dikilitaş Projesi oynuyor. Peki bu girişimin arkasında ne var?

Galatasaray ve Fenerbahçe gibi: Bir gayrimenkul projesi Beşiktaş’ın kurtuluşu mu?

Dikilitaş Projesi ile köklü kulüp, finansal geleceğini uzun vadede güvence altına alması beklenen milyonlarca euroluk bir gayrimenkul hamlesini ilerletiyor. Konsept, İstanbul’un merkezi semtlerinden Dikilitaş’taki bir arsa üzerine kurulu; kulüp merkezine ve iç saha maçlarının oynandığı stada yakın bir konumda bulunuyor. Bu alan bugüne kadar ekonomik açıdan neredeyse hiç kullanılmadı. Devletin gayrimenkul şirketi Emlak Konut GYO ile iş birliği içinde burada konut ve ticari gayrimenkuller inşa edilmesi planlanıyor. Gerekli izin zaten Nisan 2025’te verildi. Beşiktaş için bu anlaşma her hâlükârda gerçek bir rahatlama anlamına geliyor. Zira atıl varlıklar yerine, lüks gayrimenkullerin pazarlanması sayesinde kulübü gelecekte yaklaşık 200 milyon euro seviyesinde gelir bekliyor.

Başkan Adalı, bu tür projeleri Beşiktaş’ın son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisine düşmesinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. Adalı, "Ebedi rakiplerimiz yıllar boyunca gayrimenkul projelerinden gelir elde etti. Biz ise seyrettik. Şimdi bu hatayı düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan, bu tür gelir kaynaklarının kadro planlaması açısından önemini de vurguladı: "Yıldız oyuncular bu tür projeler sayesinde transfer edilir. Rakiplerimiz futbolcularının maaşlarını bu projelerden gelen gelirlerle ödüyor. Biz de aynısını yapacağız."

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Başkan Adalı: "Gelecekte yeniden şampiyonluklar için oynayacağız"

Adalı, Dikilitaş’ın yanı sıra mali durumu iyileştirmek için başka adımlar da açıkladı. Boş durumdaki BJK Plaza’nın uluslararası bir otel zincirine kiralanması planlanıyor. Böylece yıllık kira gelirleri yaklaşık 3,5 milyon euroya çıkabilir. Adalı, Fulya’daki arsa için de kulüp lehine yeni bir kira sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Buna ek olarak, kulübün Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’deki payı sermaye artırımıyla yüzde 51’den yüzde 70’e yükseldi. Adalı’ya göre bu sayede, kulüp kasasından para çıkmadan 35 milyon euro tutarında borç kapatıldı.

Beşiktaş, geleceğe yönelik olarak duyurulan projelere ve mali yeniden yapılanmaya güveniyor. Adalı, izlenen yolun uzun vadede başarıyı geri getirebileceğine inanıyor: "Bu projeleri başlattığımızda sadece borç sorunlarımızı çözmekle kalmayacağız, aynı zamanda gelecekte şampiyonluklar için mücadele edebilecek takımlar da kuracağız."