Reguilon'un hakemi uyarması, hayat kurtardı!

Tottenham'ın sol bek oyuncusu Reguilon, Newcastle United'a konuk oldukları maçta yerde yatan birisini gördü ve müdahale edilmesi için hakemi uyardı.

Tottenham'ın defans oyuncusu Sergio Reguilon, pazar günü Premier Lig'de Newcastle ile oynadıkları maçta sağlık görevlilerinin müdahale etmesi gereken bir durumda hakemin dikkatini çekmek için uğraştığını açıkladı.

Spurs'un sol beki, St James' Park'taki East Stand'da meydana gelen bir olaydan sonra hakem Andre Marriner'e maçın durdurulması için işaret veren ilk oyuncu oldu.

Nuno Espirito Santo'nun takımı Tottenham'ın, Steve Bruce'un Newcastle United'ını 3-2 yendiği maçtan sonra İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'un acil bir durumu nasıl fark ettiğini açıklaması mücadeleden daha fazla konuşuldu.

Ne söylendi?

Reguilon, maç sonrasında Sky Sports News'e verdiği demeçte, "Bir adamı yerde yatarken gördüm. Çok gergindim. Hakeme gidip 'şuna bakın, böyle oyun oynayamayız. Maçı durdurmalıyız' dedim.

"Durun, durun diyen taraftarlara baktım. Adam yerde yatıyordu ve ben de hakeme lütfen oyunu durdurun" dedim.

Eric Dier'ın, Newcastle United'ın sağlık personelinden bir defibrilatör istediğini belirtti ve ekledi: "Açıkçası, onların yedek kulübesinde bir defibrilatör olup olmadığını bilmiyorduk.

"Bu yüzden, Eric koşarak yedek kulübesine gitti ve defibrilatör olup olmadığını sordu."

Ne yaşandı?

Reguilon, ilk yarının bitmesine beş dakika kala Tottenham 2-1 öndeyken ortaya çıkan acil durumu hemen fark etti ve hakem Marriner'ı bu konu hakkında uyardı.

Sahadaki diğer oyuncular da Reguilon'un uyarılarını dikkate aldı ve sağlık personelinin acilen sahaya girmesini işaret ettiler.

Yerde yatan kişi, kalabalık içerisinden çıkarılıp hastaneye götürüldü. Böylece, iki takımın futbolcuları da sahaya geri dönüp ilk yarıyı tamamladılar.

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