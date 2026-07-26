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Real ve PSG yalnız değil: Premier Lig'in iki devi Diomande için mücadeleye devam ediyor

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RB Leipzig
SC Verl
Y. Diomande
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Fransa
Galler
Almanya
Côte d’Ivoire

Fildişi Sahilili yıldız yaz transfer döneminde adından güçlü şekilde söz ettiriyor

Leipzig'in kanat oyuncusu Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin geleceği, transferiyle ilgili şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması ve bir dizi büyük Avrupa kulübü arasındaki rekabetin sürmesi nedeniyle tüm olasılıklara açık durumda.

Bu konuda "Sky Sport - Almanya" ağının gazetecisi Florian Plettenberg bugün Pazar günü, Leipzig ile Real Madrid veya Paris Saint-Germain arasında Diomande hakkında henüz bir anlaşma bulunmadığını, iki kulübün de yeni teklifler sunmaya hazır olmasıyla birlikte bugün beklenen görüşmelerin yapılacağını belirtti.

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Sürpriz: Diomande aynı anda Real Madrid ve Paris ile anlaştı

Plettenberg, Paris Saint-Germain'in hâlâ yarışta güçlü bir şekilde yer aldığını ve pes etmediğini açıklarken, Real Madrid ve "PSG" şu an için en ciddi ve gerçekçi iki seçeneği temsil etse de Leipzig'in oyuncunun Liverpool veya Manchester City'ye transfer olma ihtimalini de göz ardı etmediğini belirtti.

Bazı raporlarda belirtilenlerin aksine, şu anda Alman şehrinde Leipzig ve Real Madrid yetkilileri arasında yüz yüze doğrudan bir müzakerenin bulunmadığını reddederek, Bundesliga'da mücadele eden kulübün bugün bir anlaşmaya varmayı beklemediğini vurguladı.

Plettenberg'e göre Diomande hâlâ tatilde bulunuyor ve henüz Leipzig yetkilileriyle konuşmadı; gelecek haftanın başında dönmesi bekleniyor.



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