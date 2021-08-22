Real Madrid’in paylaşımında heyecanlandıran Mbappe detayı

Real Madrid’in resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yer alan detay futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe’nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyor. Lionel Messi’nin PSG’ye transfer olması dahi şimdilik söylentilerin önüne geçemedi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe’nin takımda kalacağına dair kendinden emin açıklamalar yapsa da, Fransız yıldız henüz sözleşme yenilemeye yanaşmadı.

Kontratı gelecek yaz sona erecek olan Mbappe’nin, transferine izin verilmemesi halinde serbest kalmayı bekleyip, ardından bedelsiz olarak Real Madrid’e gideceği iddia ediliyor.

Forma detayı

İspanyol kulübünün sosyal medyada paylaştığı bir görsel, transfer döneminin bitimine kısa süre kala Real Madrid taraftarlarını yeniden heyecanlandırdı.

Söz konusu fotoğrafta, teknik direktör Carlo Ancelotti, Levante deplasmanı öncesindetakım otobüsünden inerken görülüyor. Ama asıl ilgi çeken nokta, arka planda yer alan Mbappe forması.

Mbappe formasını oraya kimin koyduğu veya bunun kareye kasıtlı olarak eklenen bir detay olup olmadığı bilinmiyor. Kesin olan tek şey ise, Mbappe-Real Madrid dedikodularının hız kesmeden devam edeceği.

Ancelotti sorulardan bunaldı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den sert çıkış: Mbappe umurumda değil!

Ancelotti basına son verdiği demeçte, Mbappe transferinin umrunda olmadığını ve sadece elindeki kadroya odaklandığını söylemişti.

Martin Odegaard’ı Arsenal’a satan Real Madrid’in buradan gelen kaynağı Mbappe için kulllanabileceği düşünülüyor.

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