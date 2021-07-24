Bayern Münih’le bir yıllık sözleşmesi kalan yıldız oyuncu, Real Madrid’in radarında yer alıyor.

Zinedine Zidane’la yolların ayrılmasının ardından göreve eski teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi getiren Real Madrid, geride bıraktığımız sezonu transfer yapmadan kapatmıştı.

Kylian Mbappe transferi için de kaynak arayışlarında olduğu belirtilen Real Madrid, Luka Modric ve Toni Kross gibi isimlerin yaşlarının ilerlemesinin ardından orta saha hattına da takviye yapmak istiyor.

La Liga devi, Bayern Münih’le bir yıllık sözleşmesi kalan Alman yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.

Transferin detayları

İspanyol basınından Diario AS’ın haberine göre Real Madrid, Leon Goretzka’yı transfer etmeye sıcak bakıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Bayern Münih’le bir yıllık sözleşmesi kalan Alman yıldızla ocak ayında prensip anlaşmasına varmayı hedefliyor. Transfer gerçekleşirse Goretzka, 2022-23 sezonunda Real Madrid formasını giyebilir.

Ayrıca Real Madrid, bir diğer eski Bayern Münihli olan David Alaba’nın transferini de benzer bir süreçten sonra bitirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United’ın Goretzka’yı Pogba’nın alternatifi olarak gördüğü ve Alman yıldızı transfer etmek istediği de ileri sürülmüştü.

Goretzka’nın kariyeri

2018-19 sezonunun başında Schalke’den transfer edilen Goretkza, son üç sezondur Bayern Münih’in orta sahada en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Alman ekibiyle üç Bundesliga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Goretzka, Bayern Münih formasını 112 kez terletirken 25 de gol kaydetti.

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