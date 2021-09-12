Real Madrid'den Mbappe için sürpriz Camavinga kararı

Transferin son saatlerine dek Kylian Mbappe için PSG'yi ikna etmeye çalışan Real Madrid, Eduardo Camavinga hakkında sürpriz bir karar verdi.

La Liga'da 560 gün uzak kaldığı Santiago Bernabeu'ya Celta Vigo karşılaşmasıyla dönmeye hazırlanan Real Madrid'de yeni transfer Eduardo Camavinga'nın transferine ilişkin ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Marca'da yer alan habere göre Kylian Mbappe transferi için son ana kadar mücadele eden Real Madrid, Camavinga'nın lisansını B takım üzerinden çıkardı.

Habere göre Alvaro Odriozola'nın Fiorentina'ya kadrodaki oyuncu sayısı konusunda bir nebze rahatlayan Real Madrid yönetimi buna rağmen Mbappe'nin olası transferinde hiçbir engelle karşılaşmamak için Camavinga'yı ilk olarak Castilla oyuncusu olarak tescil etti. Transfer döneminin son günün de ise Camavinga A takıma dahil edildi.

Mbappe seneye kaldı

Mariano Diaz, Luka Jovic ve Dani Ceballos'un ayrılık ihtimaline karşın takımda kalmalarına rağmen herhangi bir problemle karşılaşmayan Real Madrid, buna rağmen son ana kadar uğraştığı Mbappe transferinde mutlu sona ulaşamadı. Öte yandan Real Madrid'in son günde PSG'ye Mbappe için 230 milyon euro önerdiği öne sürüldü.

Sezon sonunda bitecek kontratının ardından Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Mbappe, bu sezon Ligue 1'de forma giydiği 5 karşılaşmada 5 gol atmıştı. PSG'nin yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren 22 yaşındaki Fransız yıldızın, her konuda anlaşmaya vardığı İspanyol ekibiyle 1 Ocak'ta sözleşme imzalaması bekleniyor.

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