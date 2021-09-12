Real Madrid'den 5 bin inşaat işçisine çok özel jest

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, inşaat işçileri için çok özel bir jeste imza attı.

La Liga'nın dördüncü haftasında Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo karşılaşmasıyla birlikte bir süredir yenilenme çalışmaları yapılan stadı Santiago Bernabeu'ya dönecek olan Real Madrid, 560 gün sonra bir kez daha kendi sahasında üç puan arayacak. İspanyol devi bu maçta çok özel bir de sürprize imza atacak.

Sezona Carlo Ancelotti yönetiminde çıktığı üç maçta topladığı yedi puanla başlayan Real Madrid, Celta Vigo karşılaşmasında, Santiago Bernabeu'nun yenilenme çalışmalarında görev yapan 5 bin inşaat işçisini de misafir edecek. Tribünde yer alacak 23 bin seyircinin arasında yer alacak işçiler başkan Florentino Perez'in davetlisi olacak.

İlk üç maçı deplasmandaydı

Yaşanan bu gelişme Perez tarafından ücretsiz bir bilet takdim edilen bir inşaat işçisi tarafından da doğrulanırken, bu çok özel jestin ardından Real Madrid'in ilk iç saha maçındaki performansı da merakla bekleniyor. İspanyol ekibi geçtiğimiz sezon stadının bakım çalışmaları sırasında maçlarını Estadio Alfredo Di Stefano'da oynamıştı.

Ligde bir maç fazlası bulunan lider Athletic Bilbao'nun bir puan gerisinde yer alan Real Madrid, stadının bakım çalışmaları nedeniyle ilk üç maçını deplasmanda oynamıştı. Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaşamayan Ancelotti'nin takımı, üç haftada beş skorer çıkartırken, Alaves ve Betis deplasmanlarından üç puanla dönmüştü.

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