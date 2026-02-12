Goal.com
Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty
Uğur Aktan

Real Madrid yönetiminin verdiği son karar Mbappe'nin canını sıktı

Real Madrid’de Alvaro Arbeloa yönetimi ligde başarılı sonuçlar alsa da, Kylian Mbappé’nin Xabi Alonso döneminde daha mutlu olduğu iddia edildi.

Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde La Liga’da çıkış yakaladı. Castilla’nın eski teknik patronu, göreve geldiğinden bu yana ligde oynadığı dört maçı da kazanarak takımı Barcelona’nın bir puan gerisine taşıdı.

Ancak sonuçlara rağmen performanslar konusunda tam bir fikir birliği yok. Los Blancos, ligde iyi bir seri yakalasa da Copa del Rey’de Albacete’ye ve Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya mağlup olarak soru işaretleri yarattı. Bu sonuçlar, Arbeloa’nın Santiago Bernabeu’da beklenen gelişimi sağlayıp sağlayamayacağı yönünde tartışmalara neden oldu.

İspanyol basınına göre takımın yıldız ismi Kylian Mbappé, önceki teknik direktör Xabi Alonso döneminde daha mutlu hissediyordu. Cadena Cope’un haberine göre Mbappé, Alonso ile daha uyumlu bir çalışma ortamına sahipti.

Xabi Alonso'ya destek çıkmıştı

Alonso’nun ayrılığı sonrası basın toplantısında konuşan Mbappé’nin, “Alonso Real Madrid’de başarısız olmadı” sözleri dikkat çekmişti. Fransız yıldız ayrıca İspanyol teknik adamın gelecekte “harika bir teknik direktör” olacağını ifade etmişti.

Buna karşın son haftalarda çıkan haberler, Arbeloa’nın gelişiyle birlikte antrenman sahasındaki gerilimin azaldığını ve soyunma odasındaki atmosferin iyileştiğini öne sürüyor. Özellikle Arbeloa’nın yıldız oyuncularına sahip çıkan bir tavır sergilediği ve başta Vinicius Junior olmak üzere oyuncularına açık destek verdiği belirtiliyor.

Yine de Arbeloa’nın uzun vadede takımın başında kalacağı konusunda bazı futbolcuların tam anlamıyla ikna olmadığı ifade ediliyor. Taktiksel yönergelerin henüz tüm oyuncular üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığı ve sahaya yansımanın zaman alabileceği değerlendiriliyor.

