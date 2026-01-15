Real Madrid yönetiminden yeni teknik direktör Arbeloa'yı sarsan karar

Real Madrid, Pazartesi günü Xabi Alonso’nun yerine Alvaro Arbeloa’yı göreve getirmesine rağmen, yeni bir teknik direktör arayışına şimdiden başladı. Arbeloa dönemi, Los Blancos’un Albacete’ye yenilerek Copa del Rey’den elenmesiyle son derece kötü bir başlangıç yaptı. Bu mağlubiyet, Real Madrid’in yalnızca dört gün içinde kaçırdığı ikinci kupa oldu.

Arbeloa’nın ilk maçta aldığı kararlar ise tartışmaları beraberinde getirdi. Genç teknik adam, Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni gibi yıldız isimleri Albacete deplasmanında dinlendirmeyi tercih etti. Ancak bu karar sahada ağır bir bedelle sonuçlandı. Maç sonrasında konuşan Arbeloa, aynı tercihi tekrar yapacağını belirtirken, yenilginin sorumluluğunu da üstlendi.

Yeni teknik direktör arayışı çoktan başladı

Cadena SER’in aktardığına göre, Real Madrid’in yeni teknik direktör arayışı aslında Copa del Rey maçından önce başlamıştı. Bu nedenle sürecin, Arbeloa’nın ilk maçtaki performansıyla doğrudan bağlantılı olmadığı ifade ediliyor. Kulüp, gelecek sezon için olası adayları değerlendirirken, Arbeloa’nın en azından sezon sonuna kadar görevde kalmasının beklendiği belirtiliyor.

Haberde ayrıca, Arbeloa’ya Çarşamba günü sezon sonrasını da kapsayacak yeni bir sözleşme teklif edildiği aktarıldı. Bu adımın, soyunma odasında teknik direktörün otoritesini güçlendirmek amacıyla atıldığı düşünülüyor. Kulüp yönetimi, oyuncuların görev süresi belirsiz bir teknik adama karşı mesafeli davranabileceği ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor. Ancak Arbeloa, Salı günü yaptığı açıklamada görevinin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu sorusuna net bir yanıt veremedi.

Yaz aylarında gündemde kimler var?

Real Madrid’in yaz transfer döneminde hangi teknik direktörü tercih edeceği henüz netlik kazanmış değil. Xabi Alonso’nun uzun süre görevde kalması beklenirken, onun atanmasından önce Santiago Bernabeu ile ciddi şekilde anılan tek isim Jurgen Klopp olmuştu. Ancak Alonso’nun ayrılığı sonrası Klopp, Real Madrid ile anıldığı iddiaları önemsemediğini açıkça dile getirmişti.

Tüm bu gelişmeler, Arbeloa’nın mevcut görevine rağmen Real Madrid yönetiminin gelecek sezon için masada farklı senaryoları değerlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.