Real Madrid yıldız ismin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyebilir

AFC Bournemouth’un yıldız ismi Antoine Semenyo, Premier League’deki etkileyici performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Manchester United ve Liverpool’un yanı sıra Tottenham’ın da Ganalı futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, 25 yaşındaki oyuncunun adı şimdi Real Madrid’le anılmaya başladı.

Eski Watford forveti Troy Deeney, talkSPORT’a yaptığı açıklamada Semenyo’nun fiziksel gücü ve direkt oyun tarzına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Semenyo’nun bu performansı sürdürebileceğinden emin değilim ama eğer devam ederse, aman Tanrım, muhtemelen Real Madrid’de oynayacaktır. O çok güçlü, çok hızlı ve doğrudan oynuyor. Sadece istikrarını koruyup koruyamayacağını bilmiyorum.”

Semenyo, bu sezon Bournemouth formasıyla çıktığı 9 Premier League maçında 6 gol ve 3 asistle oynadı. Bu performans, Cherries’in ligde ikinci sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bournemouth’un planı hazır

Eski İngiltere kalecisi David James ise, Bournemouth’un olası bir satış durumuna hazırlıklı olduğuna inanıyor: “Bournemouth oyuncularını kaybetmekten korkmuyor. Bu sezon kaybettikleri isimlere rağmen iyi performans gösterdiler. Bence Semenyo’nun yerine alabilecekleri oyuncuyu şimdiden belirlemiş olabilirler.”

Semenyo’nun Bournemouth ile olan sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Kulüp, oyuncusuna 75 milyon euronun üzerinde bir değer biçiyor. Geçtiğimiz yaz hem Manchester United hem de Tottenham’ın teklifleri bu rakamın altında kaldığı için reddedilmişti.

Semenyo, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada Bournemouth’ta kendisini değerli hissettiğini söyledi: “Bir kulüpte istenildiğini hissetmek çok önemli. Burada bu hissi buldum. Bu benim güvenli alanım. Harika bir grubumuz var ve başarıya açız. Bu yüzden şu anda bulunmam gereken en doğru yer burası.”

Real Madrid’in yaz aylarında Bournemouth’tan genç savunmacı Dean Huijsen’i transfer etmesi, iki kulüp arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna işaret ediyor. İspanyol devinin Semenyo için resmi bir hamle yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Bournemouth, Pazar günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşarak Premier League mücadelesine devam edecek.