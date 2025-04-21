Real Madrid yeni teknik direktör adayının menajeriyle ilk kez masaya oturdu

Xabi Alonso'nun danışmanı Inaki Ibanez, Real Madrid yönetimiyle temas kurdu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin geleceği belirsizliğini korurken, İspanyol basınına göre kulüp başkanı Florentino Perez, olası bir teknik direktör değişikliği için Xabi Alonso ile ilk teması kurdu.

Ancelotti’nin sözleşmesi 2026 yazına kadar devam etse de, La Liga'da yaşanabilecek olası bir başarısızlık sonrası görevden ayrılma ihtimali gündemde. Real Madrid yönetimi, İtalyan teknik adamla sezon sonunda yapacağı toplantıya hazırlanırken, Alonso ismi ciddi şekilde masaya yatırıldı.

Alonso’nun sözleşmesi 2026’ya kadar

Bayer Leverkusen ile harika bir sezon geçiren Xabi Alonso’nun sözleşmesi de 2026 yılında sona eriyor. Ancak, Leverkusen'in Bundesliga’da şampiyonluk yarışında tökezlemesi ve Arsenal karşısında alınan sonuçların ardından, Alonso’nun Real Madrid ihtimalini gözden geçirdiği iddia ediliyor.

Alonso’nun danışmanı Inaki Ibanez’in, Real Madrid ile temaslara başladığı ve bu görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu belirtildi. Sky Sports’un Diario AS aracılığıyla aktardığı habere göre, bu temaslarda Alonso’nun sezon sonunda Madrid’e taşınma ihtimali konuşuluyor.

Perez’in gözdelerinden biri

Jürgen Klopp ihtimalinin sona ermesiyle birlikte teknik direktör adayları arasında öne çıkan Alonso, Perez’in de favori isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancelotti’nin olası vedası halinde, Real Madrid’in Leverkusen ile fesih için bir miktar ödeme yapması gerekebilir.

Buna rağmen Leverkusen yönetimi, Alonso’nun sözleşmesi bitmeden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyor. 43 yaşındaki teknik adamın mevcut görevine ve verdiği sözlere sadık kalacağına inanıyorlar.

Alonso'nun geleceği belirsizliğini korurken, Real Madrid cephesi de Florentino Perez liderliğinde olası senaryolara hazırlık yapıyor. Alonso'nun Los Blancos'a dönüşü, hem taktiksel açıdan hem de taraftar nezdinde büyük ses getirecek gibi duruyor.