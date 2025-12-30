Real Madrid yaz transfer dönemi için iki önceliğini belirledi

Real Madrid, 2026 yaz transfer dönemi için kadro planlamasında önceliklerini belirledi. Los Blancos, gelecek yıl yapılacak takviyelerde eksik gördüğü iki kritik pozisyona odaklanmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yaz savunma hattını güçlendirmek adına önemli yatırımlar yapan Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras ve Franco Mastantuono için toplamda 165 milyon euro harcadı. Ancak buna rağmen savunma sorunları tamamen çözülebilmiş değil. Dani Carvajal, Alexander-Arnold, Antonio Rudiger ve Eder Militao’nun sezon içerisinde ciddi sakatlıklar yaşaması, savunma hattını yine kırılgan bir noktada bırakmış durumda.

Kulüp cephesinde, Endrick Felipe’nin ayrılığının Ocak transfer dönemindeki tek hamle olması beklenirken, asıl büyük planların 2026 yazına bırakıldığı ifade ediliyor.

Real Madrid stoper transferini gündemde tutuyor

Real Madrid’in önceliklerinden ilki stoper pozisyonu. Diario AS’in aktardığına göre bu konu gelecek sezon da gündemde kalacak. David Alaba ve Antonio Rudiger’in sözleşmeleri sona eriyor. Alaba ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Rudiger için sözleşme uzatma ihtimali hâlâ masada.

Öte yandan Militao’nun sakatlık geçmişi de dikkate alındığında, Real Madrid’in yeni sezona beş stoperle başlamak istediği belirtiliyor. Bu noktada, yaz aylarında Como’ya transfer olan Jacobo Ramon dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor. Los Blancos’un genç savunmacı için 8 milyon euro değerinde bir geri satın alma opsiyonuna sahip olması, bu seçeneği cazip kılıyor.

Orta sahada oyunu yönetecek bir lider aranıyor

Real Madrid cephesinde öne çıkan bir diğer öncelik ise orta saha. Kulüp, sahadaki oyunu yönlendirebilecek, temposu ve pas kalitesiyle takımı organize edebilecek bir “beyin” arayışına girmiş durumda. Teknik direktör Xabi Alonso, geçtiğimiz yaz bu profile uygun bir oyuncu transfer edilmesini desteklemişti.

Luka Modric ve Toni Kroos’un ayrılışının ardından bu tür bir transferin mantıklı olacağı uzun süredir dile getiriliyordu. Kulüp daha önce Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde ve Jude Bellingham’ın orta sahayı kontrol edecek kaliteye sahip olduğunu savunsa da, bu sezon yaşanan zorluklar fikirlerin değişmesine neden olmuş görünüyor.

Yaz aylarında adı Real Madrid ile anılan AZ Alkmaar forması giyen Kees Smit, Valdebebas’taki bu rol için favorilerden biri olarak gösteriliyor. Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha ise kulübün hayalindeki transfer olarak öne çıksa da, sözleşme durumu ve PSG’nin pazarlığa kapalı tavrı nedeniyle bu ihtimalin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

Real Madrid, 2026 yazında savunmanın merkezini ve orta sahadaki liderliği güçlendirerek, kadrosunu yeni bir rekabet seviyesine taşımayı hedefliyor.