21 yaşındaki oyuncuya 2028'e kadar imza attırmayı planlayan İspanyol ekibi daha kısa bir kontrata razı oldu.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Real Madrid, Vinicius Junior'la yeni sözleşme için büyük oranda anlaşmaya vardı.

Mevcut kontratı 2024'te sona erecek olan Vinicius Junior'ın takımdaki geleceğini garantiye almak isteyen Real Madrid yönetimi amacına ulaştı.

21 yaşındaki oyuncu 2021/22 sezonunda çıktığı 52 maçta 22 gol atıp, 16 asist yaparak La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol oynamıştı.

Vinicius Junior'ın yeni sözleşmesiyle ilgili detaylar

Brezilyalı oyuncunun kulüple %95 oranında anlaşma sağladığı ifade edilirken, arada sadece küçük pürüzlerin kaldığı belirtiliyor.

Real Madrid'in ilk etaptaki hedefi Vinicius'u 2028'de sona erecek bir sözleşmeye ikna edebilmekti, ancak genç yıldız kontratın süresini daha kısa tutmak istedi.

Şu anda ABD'de tatilde olan Vinicius, Madrid'e döndüğünde başkan Florentino Perez'le bir araya gelerek resmi imzayı atacak.

Vinicius Junior, Madrid'den ayrılmayı düşündü mü?

Başkent ekibinde kendini evinde hisseden Vinicius'un aklındaki tek düşünce Real Madrid'le olan kontratını uzatmaktı.

Yönetim ise Carlo Ancelotti idaresinde adeta patlama yapan Vinicius'un maaşında iyileştirme yapmak istiyordu.

Şu anda maaşı 3.5 milyon euro olan Vinicius, Real Madrid'de A takımda yer alan oyuncular içinde en az kazananlardan biri.

Real Madrid yeni sözleşmeye astronomik bir serbest kalma bedeli ekleyerek olası transfer hamlelerinin önüne geçmeyi hedefliyor.