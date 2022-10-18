Real Madrid, Napoli ve Juventus formalarıyla Avrupa futbolunda bir döneme adeta damgasını vuran Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbol kariyerini noktaladı.

Inter Miami'nin MLS play off'larının ilk turunda New York Cit'ye 3-0 yenilerek sezonu kapamasıyla birlikte kariyerini sonlandıran Higuain, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı kariyerimin 17 buçuk yılıydı. Tüm kariyerim gözümün önünden geçti.

Yaşadıklarım, çalışmalarım ve bugüne kadar kazandıklarım... Her şeyimi verdiğim için çok mutluyum ve en önemli şey de bu.

Rüya bitti ve şimdi benim için daha farklı bir hayat başlıyor"