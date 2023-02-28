Hırvat orta saha, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinden zarar gören insanlara yardım gönderdi.

Real Madrid ve Hırvatistan Millî Takımı'nın orta sahası Luka Modric, Türkiye'deki depremzedelere yardımda bulundu.

37 yaşındaki yıldız, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Fas ile gruplarda oynadığı ilk maçta giydiği 10 numaralı formasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine gönderdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden Modric'e teşekkür etti.

Ne söylendi?

Kıran, Hırvat yıldıza şu sözlerle teşekkür etti:

"Teşekkürler Modric. Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Katar 2022 Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize teslim etti."

Luka Modric ne dedi?

Hırvatistan'ın yıldızı, yayınladığı video mesajda şunları söyledi: "Güçlü kalın, sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz."