Guti Hernandez, Real Madrid'in Jose Mourinho dönemindeki futbolundan pek hoşnut olmadığını hatırlatarak yeni bir tartışma başlattı.

Real Madrid'in eski yıldızlarından Guti Hernandez, Jose Mourinho hakkında çok tartışılacak sözler söyledi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İspanyol eski futbolcu, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'ini izlerken sıkıldığını söyledi.

Guti neler dedi?

'El Chiringuito' yayınına konuk olan Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu, "Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönmesini ister misiniz?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

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"Ancelotti giderse Zinedine Zidane'ı görmek isterim. Mourinho'nun zamanında Real Madrid'in maçlarını izlediğimde sıkılmıştım. Gerçek bu. O, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu profil değil."

Guti, yayıncının "Ancak tarihin en iyi Barcelona'sıyla karşılaştı" cümlesinin ardından ise, "Evet ama aynı şey Roma için de geçerli" sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho'nun Real Madrid kariyeri

Real Madrid, Jose Mourinho ile ilk sezonunda (2010-11) La Liga'yı ikinci sırada tamamladı.

Los Blancos, 2011-12 sezonunda ise 100 puan toplayarak La Liga'da şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Portekizli hoca Real Madrid ile ayrıca Copa del Rey ve İspanya Süper Kupa zaferleri elde etti.