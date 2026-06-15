Real Madrid kulübü, bugün Pazartesi günü, Chelsea'nin bek oyuncusu Marc Cucurella ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Cucurella'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2029'a kadar uzanıyordu, ancak oyuncu 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti.

Bu yaz, Kokorela'nın adı Barcelona'ya dönüşle anılıyordu, ancak Real Madrid anlaşmayı kapıp işleri hızla kendi lehine sonuçlandırdı.

Real Madrid'in transferi tamamladığını açıklamasının ardından, La Masia akademisi mezunu olan 27 yaşındaki Cocorela'ya ihanet suçlamaları yöneltilmeye başlandı.

Hanet suçlamaları, kariyerine Espanyol Gençlik Akademisi'nde başlayan Cocorela için yeni bir şey değil.

İlk ihanet, 2012 yılında Cocorela'nın Espanyol'u terk edip komşusu Barcelona'ya transfer olmaya karar vermesiyle başladı.

Cocorella, Barça'nın altyapı takımlarında yetişti, 2018 yazında Eibar'a kiralandı, ardından tekrar Katalan takımına geri döndü.

İkinci ihanet ise 2026 yazında, Cocorela'nın Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'de oynamaya karar vermesiyle gerçekleşti.