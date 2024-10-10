Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz'in, transfer piyasasında büyük ilgi görse de, Bundesliga'da kalmayı düşündüğü bildirildi.

Bayer Leverkusen’in yıldız oyuncusu Florian Wirtz, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında yer alsa da, transfer süreci beklenenden daha zor olabilir. 21 yaşındaki genç yetenek, gelecek yaz transfer döneminde pek çok kulübün bir numaralı hedefi olarak gösterilirken, son gelişmeler bu durumu değiştirebilir.

Real Madrid ve Barcelona uzun süredir Wirtz ile ilgileniyor, ancak Katalan ekibinin mali sıkıntıları nedeniyle Real Madrid, genç oyuncunun en muhtemel adresi olarak gösteriliyordu. Bununla birlikte, Bayern Münih de genç Alman yeteneği yakından takip ederken, Premier Lig’in zengin kulüpleri Arsenal ve Manchester City de transfer yarışına katılmış durumda.

Sözleşmesi 2027 yazında bitiyor

Ancak, Almanya'dan gelen son haberler Wirtz’in Bundesliga'da kalmayı düşündüğünü gösteriyor. İlk başta bu durum Bayern Münih'e transfer olacağı şeklinde yorumlansa da, Kicker’ın haberine göre Wirtz, Bayer Leverkusen’de kalmayı değerlendirmeye başladı.

Wirtz’in gelecek yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da, oyuncunun 2027’ye kadar devam eden sözleşmesi Leverkusen’in büyük bir bonservis bedeli talep etmesine neden olacak. Leverkusen ve teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceği, Wirtz'in kararında etkili olabilir ve her iki ismin de İspanyol başkentinde buluşabileceği konuşuluyordu. Ancak bu son gelişme, transfer planlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir.