Real Madrid Toni Kroos'un boşluğunu Liverpool'un yıldızıyla doldurmak istiyor

Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ardından orta sahada yaratıcılık problemi yaşayan Real Madrid, gözünü Liverpool'un oyuncusuna çevirdi.

Real Madrid, Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı transfer listesine aldı.

Premier Lig'deki etkileyici performansıyla dikkat çeken Mac Allister, Real Madrid'in 2025 yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olabilir. İspanyol devi bir süredir, Toni Kroos'un emekliliğiyle oluşan boşluğu doldurmak için yaratıcı bir orta saha oyuncusu arayışındaydı

Mac Allister, Brighton'daki başarılı performansının ardından Liverpool'a transfer olmuş ve Anfield'da kısa sürede önemli bir figür haline gelmişti.

Liverpool'dan istenen tek oyuncu Mac Allister değil

Oyunun temposunu belirleme, top kazanma ve taktiksel farkındalığıyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, hem savunma hem de hücum katkılarıyla tam bir komple orta saha oyuncusu olarak tanımlanıyor.

Ancak, bu transfer kolay olmayacak. Liverpool, yıldız oyuncusunu 100 milyon eurodan daha düşük bir bedelle bırakmaya yanaşmıyor. Real Madrid, Mac Allister'ın yanı sıra Trent Alexander-Arnold'u da gelecek yaz Liverpool'dan transfer etmeyi hedefliyor. Bu iki oyuncunun transfer sürecindeki gelişmeler merakla bekleniyor.