Carlo Ancelotti, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin Vinicius Junior'a olan ilgisine dair spekülasyonları değerlendirdi.

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ahli, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a dünyanın en yüksek maaşını teklif etmeye hazırlanırken, GOAL'ün edindiği bilgiye göre Vinicius Junior henüz bu teklifi reddetmedi ve iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Neymar, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi süperstarlar Suudi Arabistan'a transfer olmayı kabul ettiler, ancak Vinicius'un Ortadoğu'ya katılıp katılmayacağı henüz net değil. Geçtiğimiz sezon Real Madrid adına 24 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, takımının La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde önemli rol oynadı.

"Burada krallara yer yok"

Ancelotti, Real Madrid'in Atalanta ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesinde Vinicius'un transfer söylentilerini ciddiye almadığını belirtti. Ancelotti, basına yaptığı açıklamada, "Şu an için hiçbir şey yok. Transfer piyasasında bu tür spekülasyonlar normaldir, ancak Vinicius bu spekülasyonlardan etkilenmiyor. Burada, Real Madrid'de kalmak ve elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor" dedi.

Vinicius'un yanı sıra, yeni transfer Kylian Mbappe'nin de Atalanta'ya karşı sahaya çıkması bekleniyor. Ancelotti, Mbappe'nin takıma uyum sağladığını belirterek, "Kylian buraya iyi geldi, diğer oyuncular gibi o da iyi durumda. Burada prensler veya krallar yok; sadece farklı yeteneklere sahip oyuncular var ve hepsi takıma katkı sağlamak için burada" dedi.

İlk rakip Atalanta

Al-Ahli, Vinicius Junior'u transfer etmek için 1 milyar euroya yakın bir paket sunmaya hazır, ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu arada, Real Madrid, Atalanta karşısında sezonun ilk kupasını kaldırmayı ve ardından La Liga'da Mallorca deplasmanında galibiyetle sezona başlamayı hedefliyor.