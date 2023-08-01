Ciddi bir sakatlık yaşayan Arda Güler, sahalardan uzun bir süre ayrı kalacak. Carlo Ancelotti ise B planını hazırladı.

Real Madrid orta sahası Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıkla hayranlarını üzdü.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yaşadığı menisküs sakatlığının ardından takımın Amerika Birleşik Devletleri kampından ayrıldı ve tedavisi için Madrid'e döndü.

Arda'nın 3 ile 5 ay arasında sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, Carlo Ancelotti ise genç yıldızın boşluğunda kime forma şansı vereceğini buldu.

Arda Güler'in yerine Nico Paz

İspanyol basınından El Desmarque'nin haberine göre İtalyan teknik direktör, Arda'nın sakatlığında takımın bir diğer genç yıldız adayı Nico Paz'ı kadroya almaya karar verdi.

Tenerife altyapısından yetişen 18 yaşındaki Paz, orta saha mevkisinde oynuyor. Nico Paz, Real Madrid'in ABD kampında oynadığı AC Milan ve Manchester United maçlarında sonradan oyuna girerek takımda süre aldı.

Arda Güler, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Real Madrid, genç yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili kesin bir süre vermedi. Ancak Marca'ya konuşan İspanyol doktor Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda'nın sakatlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da beş aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci üç ayı bulur."

Arda Güler ne dedi?

Yıldız orta saha, Twitter'dan İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı metinde sakatlığıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum.

Desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid."