Real Madrid takımın başına Barcelona'nın efsane ismini getirmek istiyor

Real Madrid’in yaz aylarında yeni bir teknik direktör arayışına girmesi beklenirken, aday listesinde dikkat çekici bir isim yer aldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Cesc Fabregas’ı geleceğin teknik direktörlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Real Madrid’in son yıllarda yaptığı teknik direktör atamalarının büyük bölümü kulüp geçmişi olan isimlerden oluşuyordu. Ancak bu kez yönetimin, kulüp dışından bir teknik direktöre yönelmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Arbeloa’nın geleceği belirsiz

Takımın mevcut teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın görevine devam edebilmesi için sezonun kalan bölümünde olağanüstü bir başarı yakalaması gerektiği ifade ediliyor. Bu nedenle kulüp yönetimi şimdiden alternatif isimleri değerlendirmeye başlamış durumda.

Real Madrid kulislerinde daha önce Jurgen Klopp’un adı gündeme gelmişti. Ancak Alman teknik adamın emeklilik kararından geri dönmeye sıcak bakıp bakmayacağı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.

Tecrübeli adaylar arasında Unai Emery ve Massimiliano Allegri gibi isimler de konuşuluyor. Ayrıca Mauricio Pochettino da adaylar arasında gösteriliyor.

Bu isimlerin yanı sıra en dikkat çekici adaylardan biri ise Como 1907’un teknik direktörü Cesc Fabregas oldu. Real Madrid yönetiminin Fabregas’ın liderlik özelliklerini ve futbol bilgisini yakından takip ettiği belirtiliyor.

İspanyol teknik adamın henüz sınırlı bir teknik direktörlük tecrübesine sahip olmasına rağmen, kulüp içinde onun gelecekte Real Madrid’i çalıştırabilecek kapasitede bir isim olduğu düşünülüyor.

Barcelona geçmişi dikkat çekiyor

Fabregas’ın geçmişi ise Real Madrid için oldukça ilginç bir detay barındırıyor. İspanyol futbol adamı altyapı eğitimini FC Barcelona’nın La Masia akademisinde aldı ve daha sonra profesyonel kariyerinde de Katalan devinin formasını giydi.

Aynı jenerasyonda Lionel Messi ve Gerard Pique gibi isimlerle birlikte yetişen Fabregas, kariyerinin önemli bölümünü ise Arsenal formasıyla geçirdi.

Fabregas, Como’daki görevinde ise Real Madrid ile yakın ilişkiler kurmuş durumda. İtalyan ekibi son dönemde Nico Paz ve Jacobo Ramon gibi oyuncuları Real Madrid altyapısından kadrosuna katmıştı.

Bu nedenle Real Madrid yönetiminin Fabregas’ın kariyer gelişimini yakından takip ettiği ve gelecekte onu ciddi bir aday olarak değerlendirebileceği ifade ediliyor.