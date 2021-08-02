Real Madrid, Ramos ve Varane’ın ayrılıklarının ardından kadrosuna stoper eklemesi yapmak istiyor.

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, İspanyol deviyle olan sözleşmesi sona erdikten sonra Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.

Real Madrid’in bir diğer yıldız savunmacısı Raphael Varane ise savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Manchester United’ın yolunu tutmuştu.

Bu ayrılıklarla birlikte stoper rotasyonunda David Alaba, Eder Militao ve Nacho Fernandez gibi alternatiflere sahip olan Real Madrid, alternatif arayışlarına başladı.

Real Madrid, Ramos ve Varane’ın yerini hangi isimle doldurmak istiyor?

Mundo Deportivo’nun haberine göre Real Madrid, tecrübeli stoperlerinin yerini İspanyol yıldızla doldurmak istiyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, transferdeki birinci önceliği olan Kylian Mbappe’yi transfer edemezse Villarreal forması giyen 24 yaşındaki stoper Pau Torres’e yönelmek istiyor. Ayrıca Real Madrid’in Varane ve Ramos gibi oyuncularla yollarını ayırmasında Mbappe transferine bütçe ayırma hedefinin yattığı da ifade edilmişti.

İngiltere basınında ise Villareal’in başarılı savunmacı için 65 milyon euro talep ettiği ileri sürülürken Real Madrid’in ise bu transfer için en fazla 50 milyon euro bütçe ayırabileceği konuşuluyor.

Pau Torres’in kariyeri

Kariyerine Villarreal altyapısında başlayan Pau Torres, 2018-19 sezonunu Malaga’da kiralık geçirmişti.

Burada geçen bir sezonun ardından Villareal’e geri dönen İspanyol stoper, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başarmıştı.

Torres, son iki sezonda Villarreal formasını tüm kulvarlarda 80 kez terletmiş ve ayrıca geride bıraktığımız sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

24 yaşındaki savunmacı, Euro 2020’de yarı final oynayan İspanya kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.

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