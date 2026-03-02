Real Madrid Rodri transferi için kolları sıvadı

Real Madrid, Manchester City’nin yıldız orta sahası Rodri Hernandez için yaz transfer döneminde ciddi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Ballon d’Or’u kazandığı günden bu yana Madrid ile adı anılan İspanyol futbolcu, aslında geçen yaz da Los Blancos’un gündemindeydi. Ancak çapraz bağ sakatlığı nedeniyle o dönem yüksek bonservisli bir teklif yapılmadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid yönetimi, Rodri’nin sezonun kalan bölümündeki fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Uzun vadeli sakatlık riskine dair tüm soru işaretleri ortadan kalkarsa, Madrid temsilcisi yaz aylarında resmi teklif sunacak.

Kulüp içinde, Manchester City ile yaklaşık 50 milyon euro civarında bir anlaşma yapılabileceği yönünde güçlü bir inanç olduğu belirtiliyor.

Rodri son iki ayda Premier Lig’de son sekiz maçın yedisinde ilk 11’de yer aldı ve form grafiğini yükseltmeye başladı. Dünya Kupası öncesi yeniden en üst seviyesine dönmeyi hedefleyen 29 yaşındaki orta saha, istikrar arayışını sürdürüyor.

Sözleşme avantajı

Rodri’nin sözleşmesi gelecek yaz itibarıyla son yılına girecek. Sezon başında yeni kontrat görüşmeleri yapıldığı öne sürülse de henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Bu durum, Real Madrid için pazarlık fırsatı yaratabilir.

Öte yandan Madrid ekibi, AZ Alkmaar forması giyen Kees Smit ile de ilgileniyor. Ancak genç yaşından dolayı bonservis bedelinin Rodri’den daha yüksek olabileceği konuşuluyor.

Başkan Florentino Perez’in Madrid doğumlu Rodri’ye özel bir ilgisi olduğu ve oyuncunun da kariyerinin bir noktasında “evine dönme” arzusunu dile getirdiği biliniyor.

Yaz transfer dönemi yaklaştıkça Real Madrid’in orta saha planlamasında Rodri dosyası en sıcak başlıklardan biri olmaya aday görünüyor.