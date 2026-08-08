Manuel Locatelli, mevcut transfer döneminde Real Madrid'in hesaplarında beklenen isimler arasında yer almıyordu, ancak İspanyol kulübünün Rodri'yi kadrosuna katma girişimlerinin başarısız olması, onu Juventus kaptanına doğru sürpriz bir adım atmaya itebilir.

Sürpriz olarak nitelendirilen bir hamlede Real Madrid'in adı, kraliyet kulübünün orta sahayı güçlendirmek için alternatifler aramasıyla birlikte, Juventus orta saha oyuncusu ve kaptanı Manuel Locatelli'yi kadrosuna katma ihtimaliyle ilişkilendirildi; bunun ardından haberler, Rodri'nin Barcelona'ya katılmaya yaklaştığına işaret etti.

"Football Italia" sitesine göre Real Madrid, geleceği kraliyet kulübünden uzaklaşıyor gibi görünen Rodri'yi kadrosuna katma girişimlerinin başarısız olmasının ardından orta sahasını güçlendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Rapora göre Locatelli, Real Madrid'in hesaba kattığı isimler arasında yer alıyor; ayrıca teknik direktör José Mourinho'nun, Juventus oyuncusuna orta sahayı güçlendirmek için olası seçeneklerden biri olarak baktığı söyleniyor.

Locatelli'nin Real Madrid'e transferi fikri, özellikle oyuncunun Juventus'un temel unsurlarından biri olması ve takımın kaptanlık pazıbendini taşıması nedeniyle alışılmadık ve sürpriz görünüyor.

Ayrıca ayrılık ihtimalinin sadece gündeme gelmesi bile, oyuncunun seviyesi ve takım içindeki önemi konusundaki farklı görüşler ışığında Juventus taraftarları arasında tartışma yarattı.

Juventus'un almadan önce satması gerekiyor

Juventus'a gelince, İtalyan kulübünün transfer piyasasındaki hamlelerini sürdürmek için mali likidite sağlamaya ihtiyaç duyması ışığında, Real Madrid'in ya da bir başkasının oyuncularından birini kadrosuna katmaya yönelik herhangi bir ilgisi uygun bir zamanda gelebilir.

Juventus, önümüzdeki dönemde orta sahasını güçlendirmek istiyor, ancak özellikle Randal Kolo Muani ve Karim Alajbegović'i zaten kadrosuna kattıktan sonra, harcamaya devam etmenin satışlardan gelir elde etmeyi gerektirdiğinin farkında.

Dolayısıyla İtalyan kulübü, kadrosunu güçlendirmek ile bazı oyuncularından vazgeçmek arasında denge kurmak zorunda kalacak; bu da uygun bir teklif gelmesi halinde Locatelli'nin ayrılığının önünü açabilir.

Locatelli ayrılmak zorunda değil

Locatelli, 2021 yılında Juventus'a katıldı ve takımla 230 maç oynadı; ayrıca İtalya Millî Takımı'nın kadrosundaki yerini yeniden kazanmayı başardı.

Oyuncunun piyasa değeri 25 ile 30 milyon euro arasında tahmin ediliyor, ancak sözleşme durumu, olası bir müzakerede Juventus'a güçlü bir konum sağlıyor.

Locatelli, geçtiğimiz nisan ayında Juventus'la olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı; bu nedenle kulüp, kendini onu düşük bir bedel karşılığında bırakma baskısı altında bulmuyor; bu da Real Madrid'in transferi bitirmek istemesi halinde ikna edici bir teklif sunmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Ayrılacaklar listesinde yalnızca Locatelli yok

Juventus orta saha oyuncularının geleceğini çevreleyen belirsizlik yalnızca Locatelli ile sınırlı değil; zira birden fazla oyuncunun mevcut transfer döneminde kendini takımın hesapları dışında bulabileceği görülüyor.

Değeri 50 milyon euroyu aşan bir transferle Juventus'a geldiğinden bu yana kendisinden beklenen seviyeyi tam anlamıyla sunamayan Teun Koopmeiners, tahminlerin çevrelediği isimlerin başında geliyor.

Şu anda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilen Koopmeiners'a Newcastle ciddi bir ilgi gösterdi; bu da onun Torino'dan ayrılmasını Juventus yönetiminin önündeki seçeneklerden biri haline getirebilir.

Miretti ve Gatti de ayrılık çemberinde

Ayrıca Lazio'nun onunla satın alma opsiyonlu kiralık bir anlaşma yapma olasılığını değerlendirmesi ışığında, Fabio Miretti'nin adı da Juventus'tan ayrılma ihtimaliyle ilişkilendirildi.

Aynı zamanda defans oyuncusu Federico Gatti, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Napoli'nin ilgi odağı olmaya devam ediyor; bu da mevcut transfer piyasasında Juventus kadrosundaki olası değişikliklerin boyutunu yansıtıyor.

Juventus kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, yeni transferleri finanse etmek için bazı unsurlarını feda etmek zorunda kalabilir; öte yandan Locatelli, kraliyet kulübünün onu kadrosuna katmak için güçlü bir hamle yapmaya karar vermesi halinde, sürpriz bir şekilde takımın kaptanı olmaktan Real Madrid'in yeni hedefi olmaya dönüşebilir.