Real Madrid, Reinier transferi için Flamengo ile anlaştı
Kadrosunda birçok genç yeteneği barındıran Real Madrid, bir başka genç yıldız transferini daha noktalamaya hazırlanıyor.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Madrid ekibi, 2002 doğumlu Reinier Jesus Carvalho'nun transferi için Flamengo'yla 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Söz konusu bedelinin yüzde 80'inin Brezilya temsilcisinin kasasına gireceği öğrenilirken yüzde 20'lik bölümünü ise oyuncu ve menajerlerinin alacağı belirtildi.
Madrid, 19 Ocak'ta oyuncunun 18 yaşına girmesinin ardından transferi resmi olarak açıklamaya hazırlanırken genç yıldızla uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.
Goal geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin genç yıldızı transfer etmeye hazırlandığını duyurmuştu.
Bu sezon sekizi ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maçta Flamengo forması giyen Reinier, 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.