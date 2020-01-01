Real Madrid, Reinier transferi için Flamengo ile anlaştı

Brezilyalı yıldız Reinier için Flamengo ile anlaşan İspanyol devi, oyuncunun ay sonunda 18 yaşına girmesinin ardından transferi resmen noktalayacak.

Kadrosunda birçok genç yeteneği barındıran , bir başka genç yıldız transferini daha noktalamaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Madrid ekibi, 2002 doğumlu Reinier Jesus Carvalho'nun transferi için Flamengo'yla 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Söz konusu bedelinin yüzde 80'inin temsilcisinin kasasına gireceği öğrenilirken yüzde 20'lik bölümünü ise oyuncu ve menajerlerinin alacağı belirtildi.

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Madrid, 19 Ocak'ta oyuncunun 18 yaşına girmesinin ardından transferi resmi olarak açıklamaya hazırlanırken genç yıldızla uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.

Goal geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin genç yıldızı transfer etmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Bu sezon sekizi ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maçta Flamengo forması giyen Reinier, 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.